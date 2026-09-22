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Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD)

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Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 1
Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 2
Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 3
Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 4
Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 5
Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 6
Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 7
Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 8
Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723068
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х39
Вес, кг.
13

Описание товара Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G — это современная графическая карта, разработанная на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Она оснащена технологией DLSS 4, что позволяет значительно улучшить производительность и качество графики в играх и приложениях. Эта видеокарта предназначена для геймеров и профессионалов, которым требуется высокая производительность и надежность. Архитектура и производительность Работая на базе GeForce RTX 5060, эта видеокарта обеспечивает высокую производительность благодаря передовым технологиям NVIDIA. Архитектура Blackwell позволяет эффективно обрабатывать графические задачи, обеспечивая плавный и реалистичный игровой процесс. Технология DLSS 4 позволяет использовать искусственный интеллект для повышения частоты кадров и улучшения качества изображения, что делает эту видеокарту идеальным выбором для современных игр. Память и шина Видеокарта оснащена встроенным видеоОЗУ GDDR7 объемом 8 Гбайт, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и позволяет обрабатывать большие объемы информации. 128-разрядная шина памяти способствует быстрому обмену данными между графическим процессором и памятью, что повышает общую производительность системы и позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Система охлаждения WINDFORCE Одной из ключевых особенностей этой видеокарты является система охлаждения WINDFORCE. Она включает в себя вентилятор Hawk, который обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру и обеспечивать стабильную работу системы даже в самых интенсивных игровых сессиях. Теплопроводящий гель серверного класса Для дополнительного улучшения теплоотвода в конструкции видеокарты используется теплопроводящий гель серверного класса. Это позволяет эффективно отводить тепло от ключевых компонентов, повышая надежность и долговечность устройства. Благодаря этому решению видеокарта способна работать на высоких частотах без риска перегрева. Усиленная конструкция Видеокарта обладает усиленной конструкцией, что делает ее более устойчивой к физическим воздействиям и вибрациям. Это особенно важно для пользователей, которые часто перемещают свои системы или используют их в условиях повышенных нагрузок. Усиленная конструкция также способствует лучшему охлаждению и общей надежности устройства.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Описание
GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G — это современная графическая карта, разработанная на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Она оснащена технологией DLSS 4, что позволяет значительно улучшить производительность и качество графики в играх и приложениях. Эта видеокарта предназначена для геймеров и профессионалов, которым требуется высокая производительность и надежность. Архитектура и производительность Работая на базе GeForce RTX 5060, эта видеокарта обеспечивает высокую производительность благодаря передовым технологиям NVIDIA. Архитектура Blackwell позволяет эффективно обрабатывать графические задачи, обеспечивая плавный и реалистичный игровой процесс. Технология DLSS 4 позволяет использовать искусственный интеллект для повышения частоты кадров и улучшения качества изображения, что делает эту видеокарту идеальным выбором для современных игр. Память и шина Видеокарта оснащена встроенным видеоОЗУ GDDR7 объемом 8 Гбайт, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и позволяет обрабатывать большие объемы информации. 128-разрядная шина памяти способствует быстрому обмену данными между графическим процессором и памятью, что повышает общую производительность системы и позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Система охлаждения WINDFORCE Одной из ключевых особенностей этой видеокарты является система охлаждения WINDFORCE. Она включает в себя вентилятор Hawk, который обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру и обеспечивать стабильную работу системы даже в самых интенсивных игровых сессиях. Теплопроводящий гель серверного класса Для дополнительного улучшения теплоотвода в конструкции видеокарты используется теплопроводящий гель серверного класса. Это позволяет эффективно отводить тепло от ключевых компонентов, повышая надежность и долговечность устройства. Благодаря этому решению видеокарта способна работать на высоких частотах без риска перегрева. Усиленная конструкция Видеокарта обладает усиленной конструкцией, что делает ее более устойчивой к физическим воздействиям и вибрациям. Это особенно важно для пользователей, которые часто перемещают свои системы или используют их в условиях повышенных нагрузок. Усиленная конструкция также способствует лучшему охлаждению и общей надежности устройства.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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