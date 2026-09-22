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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Скорость копирования, стр/мин
10
Наличие факса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723035
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Описание товара МФУ струйный Epson EcoTank L5296 (C11CJ65411) A4 WiFi белый
Струйный МФУ Epson — находка для дома и офиса: при весе всего 5 кг он легко помещается даже на маленьком столе, не загромождая пространство. Цветная печать оживит фотографии, документы и даже открытки, а поддержка глянцевой бумаги, карточек, конвертов и стандартных листов A4 позволяет воплотить самые разные идеи. Одновременно вы сможете сделать до 99 копий за цикл — надолго забыв о повторных запусках.
Приятный бонус — автоподатчик, который упростит работу с большими объемами и сэкономит ваше время. Планшетный и протяжной сканер подходят для любых документов: от стандартных листов до более сложных заданий. Поддержка Air Print позволяет отправлять задания на печать прямо с вашего устройства — быстро и без проводов.
Экономичная работа в энергосберегающем режиме — всего 4,3 Вт в режиме ожидания и 12 Вт при печати. Яркая, четкая цветопередача и четыре цвета печати делают МФУ отличным выбором для тех, кто ценит как функциональность, так и практичность.
Струйный МФУ Epson — находка для дома и офиса: при весе всего 5 кг он легко помещается даже на маленьком столе, не загромождая пространство. Цветная печать оживит фотографии, документы и даже открытки, а поддержка глянцевой бумаги, карточек, конвертов и стандартных листов A4 позволяет воплотить самые разные идеи. Одновременно вы сможете сделать до 99 копий за цикл — надолго забыв о повторных запусках.
Приятный бонус — автоподатчик, который упростит работу с большими объемами и сэкономит ваше время. Планшетный и протяжной сканер подходят для любых документов: от стандартных листов до более сложных заданий. Поддержка Air Print позволяет отправлять задания на печать прямо с вашего устройства — быстро и без проводов.
Экономичная работа в энергосберегающем режиме — всего 4,3 Вт в режиме ожидания и 12 Вт при печати. Яркая, четкая цветопередача и четыре цвета печати делают МФУ отличным выбором для тех, кто ценит как функциональность, так и практичность.
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