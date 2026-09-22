Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
4000
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722978
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2Z611A Принтер HP LaserJet Pro 4003n; предустановленный оригинальный лазерный картридж для HP LaserJet, черный (2900 страниц); руководство по началу работы; листовка с информацией о поддержке; руководство по гарантии; листовка с нормативными
требованиями; кабель питания
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
конверты
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
4000
Подача бумаги, л
350
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
3050
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
5.5
Потребляемая мощность (при работе)
495
Габариты (ШхВхГ)
381 x 216 x 357 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х27
Вес, кг.
8
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый
Лазерный принтер HP создан для тех, кому важна надежность и простота печати. Четкая черно-белая печать с разрешением до 1200x1200 dpi гарантирует профессиональный вид документов — от отчетов до писем. Благодаря поддержке формата A4, устройство отлично подходит для офиса или домашнего использования.
Компактный корпус и вес 8,22 кг позволяют легко разместить принтер даже в небольшом пространстве. Одного картриджа достаточно для стабильной работы, а печать возможна даже на конвертах — удобно для рассылки писем и документов. Максимальная нагрузка до 4000 страниц в месяц делает модель практичной для интенсивных задач.
Принтер экономно расходует энергию: в режиме ожидания потребляет всего 5,5 Вт. Для удобной работы в сети предусмотрен интерфейс Ethernet (RJ-45). Без функции автоматической двусторонней печати — все просто и понятно. Отличное решение для тех, кто ищет надежный черно-белый лазерный принтер для документов без лишних сложностей.
2Z611A Принтер HP LaserJet Pro 4003n; предустановленный оригинальный лазерный картридж для HP LaserJet, черный (2900 страниц); руководство по началу работы; листовка с информацией о поддержке; руководство по гарантии; листовка с нормативными
требованиями; кабель питания
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
конверты
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
4000
Подача бумаги, л
350
Развернуть
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
3050
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
5.5
Потребляемая мощность (при работе)
495
Габариты (ШхВхГ)
381 x 216 x 357 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный принтер HP создан для тех, кому важна надежность и простота печати. Четкая черно-белая печать с разрешением до 1200x1200 dpi гарантирует профессиональный вид документов — от отчетов до писем. Благодаря поддержке формата A4, устройство отлично подходит для офиса или домашнего использования.
Компактный корпус и вес 8,22 кг позволяют легко разместить принтер даже в небольшом пространстве. Одного картриджа достаточно для стабильной работы, а печать возможна даже на конвертах — удобно для рассылки писем и документов. Максимальная нагрузка до 4000 страниц в месяц делает модель практичной для интенсивных задач.
Принтер экономно расходует энергию: в режиме ожидания потребляет всего 5,5 Вт. Для удобной работы в сети предусмотрен интерфейс Ethernet (RJ-45). Без функции автоматической двусторонней печати — все просто и понятно. Отличное решение для тех, кто ищет надежный черно-белый лазерный принтер для документов без лишних сложностей.
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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