Жесткий диск Xerox 497K17740 для VersaLink B7025/B7030/B7035/C7020/C7025/C7030
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
жесткий диск
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035/C7020/C7025/C7030
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722972
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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип устройства
жесткий диск
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035/C7020/C7025/C7030
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х4
Вес, г.
200
Описание товара Жесткий диск Xerox 497K17740 для VersaLink B7025/B7030/B7035/C7020/C7025/C7030
Жесткий диск Xerox 497K17740 для VersaLink B7025/B7030/B7035/C7020/C7025/C7030
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Xerox
Тип устройства
жесткий диск
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035/C7020/C7025/C7030
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Жесткий диск Xerox 497K17740 для VersaLink B7025/B7030/B7035/C7020/C7025/C7030
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Жесткий диск Xerox 497K17740 для VersaLink B7025/B7030/B7035/C7020/C7025/C7030 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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