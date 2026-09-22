Тумба Ricoh High Cabinet 56 (933447) для Ricoh MP 2014D/2014AD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка
Тип устройства
тубма
Совместимость
Ricoh
Поддерживаемые модели печатающих устройств
RICOH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722969
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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Подставка
Тип устройства
тубма
Совместимость
Ricoh
Поддерживаемые модели печатающих устройств
RICOH
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х65х22
Вес, кг.
23.5
Описание товара Тумба Ricoh High Cabinet 56 (933447) для Ricoh MP 2014D/2014AD
Подставка Ricoh — практичное решение для организации рабочего пространства. Благодаря компактной тубме, ваш МФУ или принтер Ricoh будет стоять устойчиво и всегда под рукой. Совместимость с техникой Ricoh гарантирует удобство и идеальное совпадение размеров.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ricoh
Тип товара
Подставка
Тип устройства
тубма
Совместимость
Ricoh
Поддерживаемые модели печатающих устройств
RICOH
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Подставка Ricoh — практичное решение для организации рабочего пространства. Благодаря компактной тубме, ваш МФУ или принтер Ricoh будет стоять устойчиво и всегда под рукой. Совместимость с техникой Ricoh гарантирует удобство и идеальное совпадение размеров.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Тумба Ricoh High Cabinet 56 (933447) для Ricoh MP 2014D/2014AD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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