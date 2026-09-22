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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9

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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 1
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 2
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 3
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 4
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 5
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 6
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
8600
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 1
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 2
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 3
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 4
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 5
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 6
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722951
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Характеристики

Бренд
worx
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8600
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х13
Вес, кг.
2.1

Описание товара Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9

Аккумуляторная угловая шлифмашина WORX без АКБ и ЗУ WX803.9 Дополнительная рукоятка равномерно распределяет нагрузку на руки оператора для продолжительной работы без усталости. Она может устанавливаться слева или справа. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент WORX вольтажом 20 В.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, без АКБ и ЗУ WX803.9




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Характеристики
Бренд
worx
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8600
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная угловая шлифмашина WORX без АКБ и ЗУ WX803.9 Дополнительная рукоятка равномерно распределяет нагрузку на руки оператора для продолжительной работы без усталости. Она может устанавливаться слева или справа. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент WORX вольтажом 20 В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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