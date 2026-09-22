Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, 1х2,0Ач + 1х4,0 Ач, кейс WX803

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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722950
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Шлифовальная машина Worx – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждом аспекте работы с металлом или другими материалами. Этот инструмент представлен в компактном и эргономичном дизайне с высотой 33 см и шириной 11,5 см, что делает его удобным в использовании даже в труднодоступных местах.
Оборудованная мощной Li-Ion аккумуляторной батареей емкостью 4000 мА·ч, угловая шлифмашина Worx обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Это позволяет выполнять значительные объемы работ без перерыва, что особенно актуально для профессиональных задач.
Диаметр диска в 125 мм позволяет машине эффективно справляться с шлифованием и резкой различных материалов. С весом всего 1,8 кг, инструмент отличается мобильностью и простотой в обращении, снижая нагрузку на руки оператора и обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
Бренд Worx известен своим стремлением к инновациям и качеству, что гарантирует надежность и долговечность инструмента. Эта шлифовальная машина станет незаменимым помощником как для домашних мастеров, так и для профессиональных работников.
Шлифовальная машина Worx – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждом аспекте работы с металлом или другими материалами. Этот инструмент представлен в компактном и эргономичном дизайне с высотой 33 см и шириной 11,5 см, что делает его удобным в использовании даже в труднодоступных местах.
Оборудованная мощной Li-Ion аккумуляторной батареей емкостью 4000 мА·ч, угловая шлифмашина Worx обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Это позволяет выполнять значительные объемы работ без перерыва, что особенно актуально для профессиональных задач.
Диаметр диска в 125 мм позволяет машине эффективно справляться с шлифованием и резкой различных материалов. С весом всего 1,8 кг, инструмент отличается мобильностью и простотой в обращении, снижая нагрузку на руки оператора и обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
Бренд Worx известен своим стремлением к инновациям и качеству, что гарантирует надежность и долговечность инструмента. Эта шлифовальная машина станет незаменимым помощником как для домашних мастеров, так и для профессиональных работников.
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, 1х2,0Ач + 1х4,0 Ач, кейс WX803 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 125мм, 1х2,0Ач + 1х4,0 Ач, кейс WX803