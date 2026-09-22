Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800
Угловая шлифовальная машина Worx – это мощный и компактный инструмент, идеально подходящий для широкого спектра работ, требующих высокой точности и надежности. Диаметр диска 115 мм позволяет выполнять резку и шлифовку с высокой эффективностью и гибкостью. Машина оснащена дополнительной рукояткой, обеспечивающей удобный хват и полное управление во время использования, что особенно важно при длительных или сложных операциях. Бренд Worx славится своим инновационным подходом к разработке инструментов, и эта модель не стала исключением. Она поставляется в прочном кейсе, обеспечивающем защиту и удобство при транспортировке. Шлифмашина использует современный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) с напряжением 20 В, что гарантирует продолжительное время работы и быструю зарядку. Вес инструмента составляет всего 1,54 кг, что значительно снижает утомляемость оператора и позволяет более точно маневрировать машиной. Диаметр посадочного отверстия 22,2 мм обеспечивает совместимость с широким рядом сменных дисков, предоставляя еще больше возможностей для выполнения различных задач. Эта модель угловой шлифовальной машины Worx – отличный выбор как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ценящих качество и надежность в каждой детали.
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