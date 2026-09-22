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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801

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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 - фото 1
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 - фото 2
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 - фото 3
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
40
Диаметр диска
76
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
19500
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 - фото 1
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 - фото 2
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 - фото 3
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722948
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Характеристики

Бренд
worx
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
40
Диаметр диска
76
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
19500
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Высота, см
12
Длина, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х12
Вес, кг.
3.35

Описание товара Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801

Аккумуляторная угловая шлифмашина WORX WX801 подойдет для обработки небольших деталей или работы в труднодоступных местах. Для надежного хвата предусмотрен удобный тонкий корпус. Инструмент имеет алюминиевый ударопрочный корпус, что гарантирует долгий срок службы. Преимущества WORX WX801 Кожух для защиты оператора от пыли и искр Тонкий корпус обеспечивает надежный хват Малый вес позволяет длительное время работать без существенной нагрузки на руки Алюминиевый корпус редуктора и система вентиляции двигателя позволяют справляться с высокими нагрузками и обеспечивают длительный срок службы Блокировка шпинделя для простой смены оснастки WORX WX801 питается от универсального аккумулятора WORX Powershare 20, который позволяет работать вдали от центрального электроснабжения Литий-ионные батареи Powershare совместимы с другими инструментами WORX и оснащены электронной платой защиты от перегрузки глубокого разряда Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801




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Характеристики
Бренд
worx
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
40
Диаметр диска
76
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
19500
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Высота, см
12
Длина, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная угловая шлифмашина WORX WX801 подойдет для обработки небольших деталей или работы в труднодоступных местах. Для надежного хвата предусмотрен удобный тонкий корпус. Инструмент имеет алюминиевый ударопрочный корпус, что гарантирует долгий срок службы. Преимущества WORX WX801 Кожух для защиты оператора от пыли и искр Тонкий корпус обеспечивает надежный хват Малый вес позволяет длительное время работать без существенной нагрузки на руки Алюминиевый корпус редуктора и система вентиляции двигателя позволяют справляться с высокими нагрузками и обеспечивают длительный срок службы Блокировка шпинделя для простой смены оснастки WORX WX801 питается от универсального аккумулятора WORX Powershare 20, который позволяет работать вдали от центрального электроснабжения Литий-ионные батареи Powershare совместимы с другими инструментами WORX и оснащены электронной платой защиты от перегрузки глубокого разряда Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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