Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм 1х2,0 Ач кейс WX801
Аккумуляторная угловая шлифмашина WORX WX801 подойдет для обработки небольших деталей или работы в труднодоступных местах. Для надежного хвата предусмотрен удобный тонкий корпус. Инструмент имеет алюминиевый ударопрочный корпус, что гарантирует долгий срок службы. Преимущества WORX WX801 Кожух для защиты оператора от пыли и искр Тонкий корпус обеспечивает надежный хват Малый вес позволяет длительное время работать без существенной нагрузки на руки Алюминиевый корпус редуктора и система вентиляции двигателя позволяют справляться с высокими нагрузками и обеспечивают длительный срок службы Блокировка шпинделя для простой смены оснастки WORX WX801 питается от универсального аккумулятора WORX Powershare 20, который позволяет работать вдали от центрального электроснабжения Литий-ионные батареи Powershare совместимы с другими инструментами WORX и оснащены электронной платой защиты от перегрузки глубокого разряда Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки
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