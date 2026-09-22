Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм без АКБ и ЗУ WX801.9
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм без АКБ и ЗУ WX801.9
Worx представляет легкую и компактную угловую шлифовальную машину, идеальную для домашнего использования и небольших проектов. С весом всего 0,7 кг она обеспечивает максимальную маневренность и комфорт в работе, что особенно важно при проведении длительных операций. Диаметр диска составляет 76 мм, что делает этот инструмент подходящим для точных работ и труднодоступных мест. Эта модель оснащена мощным 20 В Li-Ion аккумулятором, который обеспечивает стабильное питание и долгий срок работы без необходимости частой подзарядки. Мощность устройства составляет 40 Вт, что достаточно для выполнения большинства типичных задач по шлифовке и резке. Одной из ключевых особенностей данной шлифовальной машины является фиксация шпинделя, упрощающая замену режущих и шлифовальных дисков. Диаметр посадочного отверстия составляет 10 мм, что делает инструмент совместимым с широким спектром рабочей оснастки. Дополнительно, устройство оборудовано системой защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента и обеспечивает безопасность в процессе работы. Бренд Worx славится своим качеством и надежностью, делая этот инструмент отличным выбором для требовательных пользователей, ищущих баланс между производительностью и удобством использования.
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