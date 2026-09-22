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Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 купить с доставкой в Москве
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Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858

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Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 1
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 2
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 3
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 4
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 5
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 6
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 7
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 8
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 9
Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
100
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 1
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 2
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 3
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 4
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 5
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 6
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 7
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 8
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 9
  • Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722925
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
100
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х42х18
Вес, кг.
8.34

Описание товара Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858

Шлифовальная машина AEG ? это надежный инструмент для обработки различных поверхностей. Данная угловая шлифмашина оснащена всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить высокое качество и удобство в работе. Она комплектуется аккумулятором, что делает её идеально подходящей для использования в местах без доступа к электросети. Кроме того, в комплект входит удобный кейс для хранения и транспортировки. Среди ключевых характеристик ? вес всего 2 кг, что делает устройство лёгким и маневренным для продолжительной работы. Диаметр диска составляет 125 мм, что является стандартом для обработки как небольших, так и более крупных поверхностей. Мощность 100 Вт в сочетании с максимальной частотой вращения диска в 9000 об/мин обеспечивает эффективность шлифовки и резки. AEG использует современную технологию литий-ионных аккумуляторов с напряжением 18 В, что гарантирует длительное время работы и быструю зарядку. Этот инструмент станет незаменимым помощником для профессиональных строителей и любителей, обеспечивая высокую производительность и долговечность.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая AEG 18В 125мм BEWS18-125BLPX2-502C 4935480858




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
100
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина AEG ? это надежный инструмент для обработки различных поверхностей. Данная угловая шлифмашина оснащена всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить высокое качество и удобство в работе. Она комплектуется аккумулятором, что делает её идеально подходящей для использования в местах без доступа к электросети. Кроме того, в комплект входит удобный кейс для хранения и транспортировки. Среди ключевых характеристик ? вес всего 2 кг, что делает устройство лёгким и маневренным для продолжительной работы. Диаметр диска составляет 125 мм, что является стандартом для обработки как небольших, так и более крупных поверхностей. Мощность 100 Вт в сочетании с максимальной частотой вращения диска в 9000 об/мин обеспечивает эффективность шлифовки и резки. AEG использует современную технологию литий-ионных аккумуляторов с напряжением 18 В, что гарантирует длительное время работы и быструю зарядку. Этот инструмент станет незаменимым помощником для профессиональных строителей и любителей, обеспечивая высокую производительность и долговечность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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