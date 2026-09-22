Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086
Шлифовальная машина AEG — это надежный инструмент для эффективной обработки различных поверхностей. Она оснащена современным аккумулятором типа Li-Ion от известного бренда AEG, что обеспечивает длительное время работы и удобство использования без привязки к электросети. Этот полировальный инструмент мощностью 250 Вт подходит для широкого спектра задач благодаря диаметру диска 125 мм. Одной из ключевых особенностей этой модели является встроенный пылесборник, который помогает поддерживать чистоту рабочей зоны и улучшает экологичность процесса шлифования. Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин позволяет добиться высокой производительности и качественного результата работы. Напряжение аккумулятора составляет 18 В, обеспечивая достаточную мощность для выполнения различных операций. При этом вес шлифовальной машины составляет всего 1,9 кг, что делает её удобной в использовании и транспортировке, снижая утомляемость оператора при длительной работе. Этот инструмент идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, предоставляя высокую производительность и надежность в одном устройстве.
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