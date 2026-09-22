Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD)
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD)
Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH белого цвета предназначен для эффективного охлаждения многоядерных процессоров. Для этого он оснащен 6 медными тепловыми трубками, алюминиевым двухкамерным радиатором и двумя 120-мм вентиляторами. Медное основание с никелированным покрытием плотно прилегает к крышке процессора, что помогает лучше отводить тепло. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками эффективно рассеивают тепло, и даже при высокой нагрузке работают тихо. В конструкции кулера для процессора DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH предусмотрен LCD-дисплей, на котором отображается текущая температура и предупреждение о ее критическом повышении. Полоски ARGB-подсветки расположены на корпусе вентилятора, обеспечивая тем самым оригинальный внешний вид всего устройства. В комплекте с кулером имеется монтажный кронштейн, что позволит надежно и легко зафиксировать его внутри корпуса ПК. Поддержка основных типов сокетов предполагает совместимость кулера с большинством процессоров Intel и AMD.
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