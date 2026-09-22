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Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) купить с доставкой в Москве
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Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD)

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Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 1
Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 2
Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 3
Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 4
Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 5
Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 6
Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 7
Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 8
Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 1
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 2
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 3
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 4
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 5
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 6
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 7
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 8
  • Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722906
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х41
Вес, г.
480

Описание товара Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD)

Это кулер, совместимый с сокетами Intel и AMD. Выделяется своими усовершенствованными тепловыми трубками и рёбрами, обеспечивая эффективное охлаждение. Цифровой экран отображает температуру и использование процессора вашей системой в режиме реального времени, а также предупреждает о достижении критической температуры. Прилагаемый монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки и равномерный контакт с крышкой процессора как на платформах Intel, так и на AMD.

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AK400 DIGITAL SE (R-AK400-BKADMN-GJD)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Это кулер, совместимый с сокетами Intel и AMD. Выделяется своими усовершенствованными тепловыми трубками и рёбрами, обеспечивая эффективное охлаждение. Цифровой экран отображает температуру и использование процессора вашей системой в режиме реального времени, а также предупреждает о достижении критической температуры. Прилагаемый монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки и равномерный контакт с крышкой процессора как на платформах Intel, так и на AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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