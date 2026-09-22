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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) купить с доставкой в Москве
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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2)

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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 1
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 2
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 3
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 4
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 5
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 6
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 7
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 8
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 9
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 1
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 2
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 3
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 4
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 5
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 7
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 8
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 9
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722893
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.97

Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2)

Блок питания Deepcool с мощностью 1000 Вт легко справится даже с самыми требовательными игровыми и рабочими ПК. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокий уровень энергоэффективности — это меньше затрат на электричество при впечатляющей мощности. Форм-фактор ATX позволяет использовать блок в большинстве современных корпусов для ПК. Наличие трёх разъемов для питания видеокарты 6+2 pin и одного 16 pin даёт огромные возможности для установки мощных видеокарт и апгрейда системы. Восемь разъемов SATA предоставляют простор для подключения множества накопителей и аксессуаров. Система охлаждения с активным 120-мм вентилятором поддерживает стабильную работу блока даже под нагрузкой. У вас всегда будет уверенность в температурном балансе и долговечности компонента. Несмотря на внушительную мощность, блок питания Deepcool остаётся компактным по стандартам своего класса, а вес 3,26 кг говорит о солидной конструкции и надежности всех компонентов. Идеальное решение для энтузиастов, геймеров и тех, кто хочет построить мощный, надежный настольный компьютер без компромиссов.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool с мощностью 1000 Вт легко справится даже с самыми требовательными игровыми и рабочими ПК. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокий уровень энергоэффективности — это меньше затрат на электричество при впечатляющей мощности. Форм-фактор ATX позволяет использовать блок в большинстве современных корпусов для ПК. Наличие трёх разъемов для питания видеокарты 6+2 pin и одного 16 pin даёт огромные возможности для установки мощных видеокарт и апгрейда системы. Восемь разъемов SATA предоставляют простор для подключения множества накопителей и аксессуаров. Система охлаждения с активным 120-мм вентилятором поддерживает стабильную работу блока даже под нагрузкой. У вас всегда будет уверенность в температурном балансе и долговечности компонента. Несмотря на внушительную мощность, блок питания Deepcool остаётся компактным по стандартам своего класса, а вес 3,26 кг говорит о солидной конструкции и надежности всех компонентов. Идеальное решение для энтузиастов, геймеров и тех, кто хочет построить мощный, надежный настольный компьютер без компромиссов.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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