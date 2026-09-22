Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2)
Блок питания Deepcool с мощностью 1000 Вт легко справится даже с самыми требовательными игровыми и рабочими ПК. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокий уровень энергоэффективности — это меньше затрат на электричество при впечатляющей мощности. Форм-фактор ATX позволяет использовать блок в большинстве современных корпусов для ПК. Наличие трёх разъемов для питания видеокарты 6+2 pin и одного 16 pin даёт огромные возможности для установки мощных видеокарт и апгрейда системы. Восемь разъемов SATA предоставляют простор для подключения множества накопителей и аксессуаров. Система охлаждения с активным 120-мм вентилятором поддерживает стабильную работу блока даже под нагрузкой. У вас всегда будет уверенность в температурном балансе и долговечности компонента. Несмотря на внушительную мощность, блок питания Deepcool остаётся компактным по стандартам своего класса, а вес 3,26 кг говорит о солидной конструкции и надежности всех компонентов. Идеальное решение для энтузиастов, геймеров и тех, кто хочет построить мощный, надежный настольный компьютер без компромиссов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитБлок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold
-
В наличииЦена 9 600 руб.2400 руб. в СплитБлок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)
-
В наличииЦена 9 820 руб.2455 руб. в СплитБлок питания ATX 850W PRO A850PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитБлок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 12 850 руб.3213 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитБлок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN1000D (R-PNA00D-FC0B-WGEU-V2)