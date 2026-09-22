Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD7-0 5133004532 используется при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы. На инструменте можно выставить один из 22 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. 2-скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы, в зависимости от решаемой задачи и обрабатываемого материала. Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка. Модель отличается уникальной функцией битоприемника - патрон держит биту без затягивания.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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