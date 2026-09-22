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Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436 купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436

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Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436 - фото 1
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
50
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722891
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
- Шуруповерт; - двухсторонняя бита; - зарядное устройство; - 2 аккумулятора; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; - картонная коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
60
Макс. диаметр сверления дерева
50
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Кол-во ударов
27200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
290х180х266
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х19
Вес, кг.
3.7

Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi – это надежный и универсальный инструмент, созданный для выполнения различных задач по дому и на строительной площадке. С весом всего 1,75 кг и высотой 18 см, этот инструмент удобен в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе. Дрель-шуруповерт оснащена двумя скоростями, что позволяет оптимально подобрать режим для выполнения той или иной задачи. Максимальный крутящий момент в 60 Нм обеспечивает высокую производительность, справляясь с самыми сложными задачами сверления и завинчивания. Инструмент имеет быстрозажимной патрон диаметром до 13 мм, который упрощает процесс смены насадок и делает работу более эффективной. Дрель позволяет проводить сверление в различных материалах: диаметр сверления в бетоне и металле достигает 13 мм, а в дереве – до впечатляющих 50 мм. Сердце этой модели – бесщеточный двигатель, который гарантирует долговечность и повышенную мощность работы. Встроенная лампа точечной подсветки помогает работать в слабоосвещенных местах, обеспечивая точность и удобство. Ширина инструмента составляет 29 см, что делает его компактным и удобным для хранения и транспортировки. Ryobi обеспечивает качество и надежность, а наличие функции блокировки шпинделя добавляет безопасности и комфорта в эксплуатации. Если вы ищете мощный и функциональный инструмент для повседневного использования, дрель-шуруповерт Ryobi станет отличным выбором.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
- Шуруповерт; - двухсторонняя бита; - зарядное устройство; - 2 аккумулятора; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; - картонная коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
60
Макс. диаметр сверления дерева
50
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Кол-во ударов
27200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
290х180х266
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi – это надежный и универсальный инструмент, созданный для выполнения различных задач по дому и на строительной площадке. С весом всего 1,75 кг и высотой 18 см, этот инструмент удобен в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе. Дрель-шуруповерт оснащена двумя скоростями, что позволяет оптимально подобрать режим для выполнения той или иной задачи. Максимальный крутящий момент в 60 Нм обеспечивает высокую производительность, справляясь с самыми сложными задачами сверления и завинчивания. Инструмент имеет быстрозажимной патрон диаметром до 13 мм, который упрощает процесс смены насадок и делает работу более эффективной. Дрель позволяет проводить сверление в различных материалах: диаметр сверления в бетоне и металле достигает 13 мм, а в дереве – до впечатляющих 50 мм. Сердце этой модели – бесщеточный двигатель, который гарантирует долговечность и повышенную мощность работы. Встроенная лампа точечной подсветки помогает работать в слабоосвещенных местах, обеспечивая точность и удобство. Ширина инструмента составляет 29 см, что делает его компактным и удобным для хранения и транспортировки. Ryobi обеспечивает качество и надежность, а наличие функции блокировки шпинделя добавляет безопасности и комфорта в эксплуатации. Если вы ищете мощный и функциональный инструмент для повседневного использования, дрель-шуруповерт Ryobi станет отличным выбором.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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