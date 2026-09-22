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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
50
Макс. диаметр сверления металла
13
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722891
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Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi – это надежный и универсальный инструмент, созданный для выполнения различных задач по дому и на строительной площадке. С весом всего 1,75 кг и высотой 18 см, этот инструмент удобен в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе.
Дрель-шуруповерт оснащена двумя скоростями, что позволяет оптимально подобрать режим для выполнения той или иной задачи. Максимальный крутящий момент в 60 Нм обеспечивает высокую производительность, справляясь с самыми сложными задачами сверления и завинчивания.
Инструмент имеет быстрозажимной патрон диаметром до 13 мм, который упрощает процесс смены насадок и делает работу более эффективной. Дрель позволяет проводить сверление в различных материалах: диаметр сверления в бетоне и металле достигает 13 мм, а в дереве – до впечатляющих 50 мм.
Сердце этой модели – бесщеточный двигатель, который гарантирует долговечность и повышенную мощность работы. Встроенная лампа точечной подсветки помогает работать в слабоосвещенных местах, обеспечивая точность и удобство.
Ширина инструмента составляет 29 см, что делает его компактным и удобным для хранения и транспортировки. Ryobi обеспечивает качество и надежность, а наличие функции блокировки шпинделя добавляет безопасности и комфорта в эксплуатации. Если вы ищете мощный и функциональный инструмент для повседневного использования, дрель-шуруповерт Ryobi станет отличным выбором.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi – это надежный и универсальный инструмент, созданный для выполнения различных задач по дому и на строительной площадке. С весом всего 1,75 кг и высотой 18 см, этот инструмент удобен в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе.
Дрель-шуруповерт оснащена двумя скоростями, что позволяет оптимально подобрать режим для выполнения той или иной задачи. Максимальный крутящий момент в 60 Нм обеспечивает высокую производительность, справляясь с самыми сложными задачами сверления и завинчивания.
Инструмент имеет быстрозажимной патрон диаметром до 13 мм, который упрощает процесс смены насадок и делает работу более эффективной. Дрель позволяет проводить сверление в различных материалах: диаметр сверления в бетоне и металле достигает 13 мм, а в дереве – до впечатляющих 50 мм.
Сердце этой модели – бесщеточный двигатель, который гарантирует долговечность и повышенную мощность работы. Встроенная лампа точечной подсветки помогает работать в слабоосвещенных местах, обеспечивая точность и удобство.
Ширина инструмента составляет 29 см, что делает его компактным и удобным для хранения и транспортировки. Ryobi обеспечивает качество и надежность, а наличие функции блокировки шпинделя добавляет безопасности и комфорта в эксплуатации. Если вы ищете мощный и функциональный инструмент для повседневного использования, дрель-шуруповерт Ryobi станет отличным выбором.
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная ударная R18PDBL-220S 5133003436 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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