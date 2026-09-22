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Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422 купить с доставкой в Москве
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Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422

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Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422 - фото 1
Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422 - фото 2
Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5
Напряжение, В
18
  • Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422 - фото 1
  • Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422 - фото 2
  • Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722888
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422

Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и высокоэффективное решение, обеспечивающее продолжительную работу вашего оборудования. Данная модель аккумулятора является зарядным устройством, совместимым с инструментами бренда Ryobi. Она работает на базе литий-ионной (Li-Ion) технологии, что обеспечивает ему легкость и долгий срок службы без эффекта памяти. Аккумулятор имеет напряжение 18 В, что обеспечивает оптимальную мощность для выполнения разнообразных задач как в бытовом, так и в профессиональном использовании. Съемный аккумулятор оснащен обоймой для легкой замены и надежной фиксации в электроинструменте. Емкость аккумулятора составляет 5 А·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Это идеальное решение для интенсивных операций, требующих большой производительности и продолжительной автономной работы инструмента. С аккумуляторами Ryobi ваши инструменты всегда будут готовы к выполнению самых сложных задач.



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Отзывы о товаре Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и высокоэффективное решение, обеспечивающее продолжительную работу вашего оборудования. Данная модель аккумулятора является зарядным устройством, совместимым с инструментами бренда Ryobi. Она работает на базе литий-ионной (Li-Ion) технологии, что обеспечивает ему легкость и долгий срок службы без эффекта памяти. Аккумулятор имеет напряжение 18 В, что обеспечивает оптимальную мощность для выполнения разнообразных задач как в бытовом, так и в профессиональном использовании. Съемный аккумулятор оснащен обоймой для легкой замены и надежной фиксации в электроинструменте. Емкость аккумулятора составляет 5 А·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Это идеальное решение для интенсивных операций, требующих большой производительности и продолжительной автономной работы инструмента. С аккумуляторами Ryobi ваши инструменты всегда будут готовы к выполнению самых сложных задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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