Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2.5
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722886
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Описание товара Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi – это надежное зарядное устройство, специально разработанное для поддержания высокой производительности ваших инструментов. Этот аккумулятор типа Li-Ion обеспечивает стабильное и мощное питание с напряжением 18 В, что позволяет справляться с различными задачами без снижения эффективности. Тип крепления в виде обоймы гарантирует простоту и надежность фиксации аккумулятора в инструменте.
Емкость аккумулятора составляет 2,5 А·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без частых подзарядок, повышая вашу продуктивность и удобство использования. Высококачественные компоненты и технологии, применяемые брендом Ryobi, обеспечивают долговечность и надежность, минимизируя риски выхода из строя и необходимость дополнительных затрат на обслуживание. Этот аккумулятор является идеальным выбором для любителей и профессионалов, ценящих качество и мощность в работе.
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi – это надежное зарядное устройство, специально разработанное для поддержания высокой производительности ваших инструментов. Этот аккумулятор типа Li-Ion обеспечивает стабильное и мощное питание с напряжением 18 В, что позволяет справляться с различными задачами без снижения эффективности. Тип крепления в виде обоймы гарантирует простоту и надежность фиксации аккумулятора в инструменте.
Емкость аккумулятора составляет 2,5 А·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без частых подзарядок, повышая вашу продуктивность и удобство использования. Высококачественные компоненты и технологии, применяемые брендом Ryobi, обеспечивают долговечность и надежность, минимизируя риски выхода из строя и необходимость дополнительных затрат на обслуживание. Этот аккумулятор является идеальным выбором для любителей и профессионалов, ценящих качество и мощность в работе.
Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359