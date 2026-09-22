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Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 купить с доставкой в Москве
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Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359

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Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 1
Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 2
Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 3
Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 4
Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2.5
Напряжение, В
18
  • Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 1
  • Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 2
  • Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 3
  • Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 4
  • Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722886
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2.5
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х10
Вес, кг.
1.19

Описание товара Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359

Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi – это надежное зарядное устройство, специально разработанное для поддержания высокой производительности ваших инструментов. Этот аккумулятор типа Li-Ion обеспечивает стабильное и мощное питание с напряжением 18 В, что позволяет справляться с различными задачами без снижения эффективности. Тип крепления в виде обоймы гарантирует простоту и надежность фиксации аккумулятора в инструменте. Емкость аккумулятора составляет 2,5 А·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без частых подзарядок, повышая вашу продуктивность и удобство использования. Высококачественные компоненты и технологии, применяемые брендом Ryobi, обеспечивают долговечность и надежность, минимизируя риски выхода из строя и необходимость дополнительных затрат на обслуживание. Этот аккумулятор является идеальным выбором для любителей и профессионалов, ценящих качество и мощность в работе.



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Отзывы о товаре Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2.5
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi – это надежное зарядное устройство, специально разработанное для поддержания высокой производительности ваших инструментов. Этот аккумулятор типа Li-Ion обеспечивает стабильное и мощное питание с напряжением 18 В, что позволяет справляться с различными задачами без снижения эффективности. Тип крепления в виде обоймы гарантирует простоту и надежность фиксации аккумулятора в инструменте. Емкость аккумулятора составляет 2,5 А·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без частых подзарядок, повышая вашу продуктивность и удобство использования. Высококачественные компоненты и технологии, применяемые брендом Ryobi, обеспечивают долговечность и надежность, минимизируя риски выхода из строя и необходимость дополнительных затрат на обслуживание. Этот аккумулятор является идеальным выбором для любителей и профессионалов, ценящих качество и мощность в работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Ryobi ONE+ Li-Ion аккумулятор 2.5Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-125 5133003359 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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