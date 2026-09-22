Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная Ryobi 18В 46см без АКБ и З/У RY18LMX46A-0 5133005789
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722848
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1х0.56х0.44
Вес, кг.
30
Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная Ryobi 18В 46см без АКБ и З/У RY18LMX46A-0 5133005789
Газонокосилка Ryobi 18В RY18LMX46A-0 5133005789 предназначена для садовых работ. Помогает быстро и аккуратно подстричь газон, что экономит время и силы. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет эргономичного дизайна газонокосилка удобна в эксплуатации.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Вьетнам
Газонокосилка Ryobi 18В RY18LMX46A-0 5133005789 предназначена для садовых работ. Помогает быстро и аккуратно подстричь газон, что экономит время и силы. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет эргономичного дизайна газонокосилка удобна в эксплуатации.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная Ryobi 18В 46см без АКБ и З/У RY18LMX46A-0 5133005789 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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