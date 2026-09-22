Газонокосилка электрическая Grizzly 1,3 кВт, 33 см SKY-15
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722847
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1160х355х920
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х40х40
Вес, кг.
10.5
Описание товара Газонокосилка электрическая Grizzly 1,3 кВт, 33 см SKY-15
Электрическая газонокосилка Grizzly SKY-15 представляет собой профессиональное устройство для ухода за газоном. Она оснащена щеточным двигателем мощностью 1,3 кВт, что обеспечивает эффективное скашивание травы на участках до 100 м?. Благодаря осевой регулировке высоты скашивания, пользователь может выбрать один из трех режимов в диапазоне от 20 до 60 мм, что позволяет адаптировать работу устройства под различные условия. Жесткий травосборник объемом 30 литров упрощает сбор травы, а складная ручка облегчает хранение и транспортировку.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1160х355х920
Страна производитель
Китай
Электрическая газонокосилка Grizzly SKY-15 представляет собой профессиональное устройство для ухода за газоном. Она оснащена щеточным двигателем мощностью 1,3 кВт, что обеспечивает эффективное скашивание травы на участках до 100 м?. Благодаря осевой регулировке высоты скашивания, пользователь может выбрать один из трех режимов в диапазоне от 20 до 60 мм, что позволяет адаптировать работу устройства под различные условия. Жесткий травосборник объемом 30 литров упрощает сбор травы, а складная ручка облегчает хранение и транспортировку.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,3 кВт, 33 см SKY-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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