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Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16

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Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 1
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Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 4
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 5
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 6
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 7
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 8
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 9
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 10
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Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 12
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 13
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 14
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 15
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 16
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 17
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 18
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 19
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 20
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 21
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 22
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 23
Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 24
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
20
Минимальная высота скашивания
70
Максимальная высота скашивания
38
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  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 21
  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 22
  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 23
  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 24
  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 25
  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 26
  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 27
  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 28
  • Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722846
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Характеристики

Бренд
Grizzly
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
20
Минимальная высота скашивания
70
Максимальная высота скашивания
38
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1410х440х900 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х50х35
Вес, кг.
10

Описание товара Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16

Электрическая газонокосилка Grizzly SKY-16 представляет собой профессиональное решение для ухода за газоном. Благодаря электрическому щеточному двигателю, она обеспечивает стабильную работу и эффективное скашивание травы. Центральная регулировка высоты скашивания позволяет выбрать один из пяти режимов, что обеспечивает гибкость в уходе за газоном высотой от 20 до 70 мм. Комбинированный травосборник объемом 40 литров позволяет собирать значительное количество травы. Регулируемая и складная ручка обеспечивает удобство в использовании и хранении. Большие задние колеса облегчают маневрирование, а легкий вес делает работу с газонокосилкой менее утомительной.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Grizzly 1,8 кВт, 38 см SKY-16




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grizzly
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
20
Минимальная высота скашивания
70
Максимальная высота скашивания
38
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1410х440х900 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая газонокосилка Grizzly SKY-16 представляет собой профессиональное решение для ухода за газоном. Благодаря электрическому щеточному двигателю, она обеспечивает стабильную работу и эффективное скашивание травы. Центральная регулировка высоты скашивания позволяет выбрать один из пяти режимов, что обеспечивает гибкость в уходе за газоном высотой от 20 до 70 мм. Комбинированный травосборник объемом 40 литров позволяет собирать значительное количество травы. Регулируемая и складная ручка обеспечивает удобство в использовании и хранении. Большие задние колеса облегчают маневрирование, а легкий вес делает работу с газонокосилкой менее утомительной.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Отзывы


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