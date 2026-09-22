Top.Mail.Ru
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 20
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 21
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 22
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 23
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 24
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 25
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 26
Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
6000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 см?
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 22
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 23
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 24
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 25
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 26
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722844
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grizzly
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
6000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 см?
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
50
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
780х570х500 мм
Размеры в упаковке, см
78х58х50
Вес, кг.
39

Описание товара Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11

Бензиновая самоходная газонокосилка Grizzly 50 см ш.с. SKY-11 представляет собой профессиональное решение для ухода за газоном. Оснащенная четырехтактным двигателем, она обеспечивает надежную и эффективную работу. Самоходная конструкция с задним приводом и скоростью движения до 5 км/ч облегчает управление, а трехколесная система с поворотными колесами обеспечивает маневренность. Центральная регулировка высоты скашивания с шестью режимами позволяет адаптировать работу под различные условия, а комбинированный травосборник объемом 65 литров упрощает сбор травы. Корпус из стали гарантирует долговечность, функция мульчирования способствует улучшению состояния газона. Складная и регулируемая ручка обеспечивает удобство хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grizzly
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
6000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 см?
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Развернуть
Ширина скашивания
50
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
780х570х500 мм
Описание
Бензиновая самоходная газонокосилка Grizzly 50 см ш.с. SKY-11 представляет собой профессиональное решение для ухода за газоном. Оснащенная четырехтактным двигателем, она обеспечивает надежную и эффективную работу. Самоходная конструкция с задним приводом и скоростью движения до 5 км/ч облегчает управление, а трехколесная система с поворотными колесами обеспечивает маневренность. Центральная регулировка высоты скашивания с шестью режимами позволяет адаптировать работу под различные условия, а комбинированный травосборник объемом 65 литров упрощает сбор травы. Корпус из стали гарантирует долговечность, функция мульчирования способствует улучшению состояния газона. Складная и регулируемая ручка обеспечивает удобство хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...