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Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03

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Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 20
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 21
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объем топливного двигателя
150 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
48
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722839
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объем топливного двигателя
150 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
48
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
790х555х440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х57х43
Вес, кг.
33

Описание товара Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03

Бензиновая газонокосилка Gigant PLM-03 - самоходная машина для ухода за газоном. Косилка выполняет задний выброс травы, измельчение, боковой выброс и сбор травы в контейнер. Мотор отличается надежностью и производительностью. Регулировка высоты среза осуществляется при помощи центрального рычага в 7 положениях в пределах 30-75 мм.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объем топливного двигателя
150 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
48
Развернуть
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
790х555х440 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка Gigant PLM-03 - самоходная машина для ухода за газоном. Косилка выполняет задний выброс травы, измельчение, боковой выброс и сбор травы в контейнер. Мотор отличается надежностью и производительностью. Регулировка высоты среза осуществляется при помощи центрального рычага в 7 положениях в пределах 30-75 мм.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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