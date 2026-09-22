Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объем топливного двигателя
150 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722839
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объем топливного двигателя
150 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
48
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
790х555х440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х57х43
Вес, кг.
33
Описание товара Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03
Бензиновая газонокосилка Gigant PLM-03 - самоходная машина для ухода за газоном. Косилка выполняет задний выброс травы, измельчение, боковой выброс и сбор травы в контейнер. Мотор отличается надежностью и производительностью. Регулировка высоты среза осуществляется при помощи центрального рычага в 7 положениях в пределах 30-75 мм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Мощность электрического двигателя, Вт
2600
Объем топливного двигателя
150 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
48
Развернуть
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
790х555х440 мм
Страна производитель
Китай
Бензиновая газонокосилка Gigant PLM-03 - самоходная машина для ухода за газоном. Косилка выполняет задний выброс травы, измельчение, боковой выброс и сбор травы в контейнер. Мотор отличается надежностью и производительностью. Регулировка высоты среза осуществляется при помощи центрального рычага в 7 положениях в пределах 30-75 мм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Газонокосилка бензиновая Gigant 3,5 л.с. PLM-03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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