Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SAS 24Tb (ST24000NM007H)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SAS 24Tb (ST24000NM007H)
Обеспечение максимальной емкости хранилища при наивысшей эффективности использования пространства в стойке. Высокая производительность и проверенная технология — накопители Seagate Exos X24 созданы на базе платформы, которая была поставлена ??миллионами по всему миру и используется в решениях ведущих поставщиков облачных сервисов, что делает их самыми востребованными в нашей сфере обработки данных. Exos X24, разработанный с максимальной эффективностью использования пространства в стойке и защищенный с помощью Seagate Secure™, предлагает высочайшую на рынке емкость, завоевав доверие клиентов и гарантируя им уверенность в своих силах. Накопители корпоративного класса с рабочей нагрузкой 550 ТБ/год и средним временем безотказной работы 2,5 млн часов удовлетворят самые высокие требования к хранению данных. PowerChoice и PowerBalance для оптимизированного энергопотребления во время использования и ожидания — настраиваются в соответствии с вашими потребностями. Расширенное кэширование записи в сочетании со скоростью передачи данных до 285 МБ/с обеспечивает повышение производительности без ущерба для емкости. Seagate Instant Secure Erase для безопасного, доступного, быстрого и простого вывода накопителей из эксплуатации.
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