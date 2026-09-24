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Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка

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Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка - фото 1
Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка - фото 2
Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Григорий Лепс, Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Берега Чистого Братства
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка - фото 1
  • Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка - фото 2
  • Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344044036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Григорий Лепс, Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Берега Чистого Братства
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Камикадзе, Перевал Любви, Последний рейс, Афганская Вьюга, Вялотекущая Шизофрения, Вечерняя застольная, Гоп-Стоп, Ша, Братва..., Четвертиночка, Ночной кабак, Золотая клетка, Кошки
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка

Дуэтный студийный альбом Григория Лепса и Александра Розенбаума. Все песни альбома были написаны Александром Розенбаумом и исполнены дуэтом, а композиция «Вечерняя застольная» была исполнена в трио с Иосифом Кобзоном. Специально для этого альбома Александр Розенбаум написал несколько новых песен. Григорий Лепс: «Я с большим интересом и уважением всегда относился к творчеству Александра Розенбаума. Эта совместная работа – моя идея, которую я давно предложил воплотить в жизнь Александру Яковлевичу. И то, что он согласился – для меня большая честь! Мы долго шли к этим концертам и к этой премьере. Очень надеюсь, что получилось!» Александр Розенбаум: «Это была очень интересная и одновременно непростая работа. Специально для этой пластинки я написал несколько новых песен. Конечно, не обошлось без моих старых, если можно так сказать, уже давно ставших известными, произведений. Все песни мы исполнили дуэтом. А «Вечернюю застольную» втроем, с Иосифом Кобзоном. Мне, как автору, прежде всего хотелось, чтобы Григорий показал в песнях свою душу, и конечно, ни с чем не сравнимое вокальное мастерство».

Отзывы о товаре Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344044036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Григорий Лепс, Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Берега Чистого Братства
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Камикадзе, Перевал Любви, Последний рейс, Афганская Вьюга, Вялотекущая Шизофрения, Вечерняя застольная, Гоп-Стоп, Ша, Братва..., Четвертиночка, Ночной кабак, Золотая клетка, Кошки
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Дуэтный студийный альбом Григория Лепса и Александра Розенбаума. Все песни альбома были написаны Александром Розенбаумом и исполнены дуэтом, а композиция «Вечерняя застольная» была исполнена в трио с Иосифом Кобзоном. Специально для этого альбома Александр Розенбаум написал несколько новых песен. Григорий Лепс: «Я с большим интересом и уважением всегда относился к творчеству Александра Розенбаума. Эта совместная работа – моя идея, которую я давно предложил воплотить в жизнь Александру Яковлевичу. И то, что он согласился – для меня большая честь! Мы долго шли к этим концертам и к этой премьере. Очень надеюсь, что получилось!» Александр Розенбаум: «Это была очень интересная и одновременно непростая работа. Специально для этой пластинки я написал несколько новых песен. Конечно, не обошлось без моих старых, если можно так сказать, уже давно ставших известными, произведений. Все песни мы исполнили дуэтом. А «Вечернюю застольную» втроем, с Иосифом Кобзоном. Мне, как автору, прежде всего хотелось, чтобы Григорий показал в песнях свою душу, и конечно, ни с чем не сравнимое вокальное мастерство».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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