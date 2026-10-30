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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ)

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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 8
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 9
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 10
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 11
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 12
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 13
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
8800
Регулировка частоты вращения
да
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 9
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 10
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 11
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 12
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 13
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ)
3 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8800
Регулировка частоты вращения
да
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х11
Вес, кг.
1.9

Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ)

Bort угловая шлифмашина — это надежный и мощный инструмент, отлично подходящий как для профессионального, так и для домашнего использования. Эта шлифмашина оснащена диском диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что обеспечивает высокую эффективность в работе с различными материалами.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8800
Регулировка частоты вращения
да
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Bort угловая шлифмашина — это надежный и мощный инструмент, отлично подходящий как для профессионального, так и для домашнего использования. Эта шлифмашина оснащена диском диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что обеспечивает высокую эффективность в работе с различными материалами.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-XDK (без АКБ и ЗУ) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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