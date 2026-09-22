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Чехол Baseus Let''s go Slip Cover Waterproof Bag Gray/Black (ACFSD-DG1) купить с доставкой в Москве
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Чехол Baseus Let''s go Slip Cover Waterproof Bag Gray/Black (ACFSD-DG1)

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Чехол Baseus Let&#039;&#039;s go Slip Cover Waterproof Bag Gray/Black (ACFSD-DG1) - фото 1
Чехол Baseus Let&#039;&#039;s go Slip Cover Waterproof Bag Gray/Black (ACFSD-DG1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Футляр
Материал
силикон, пластик
Совместимость
универсальный
Цвет
серый, прозрачный
  • Чехол Baseus Let&#039;&#039;s go Slip Cover Waterproof Bag Gray/Black (ACFSD-DG1) - фото 1
  • Чехол Baseus Let&#039;&#039;s go Slip Cover Waterproof Bag Gray/Black (ACFSD-DG1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722724
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Футляр
Материал
силикон, пластик
Совместимость
универсальный
Цвет
серый, прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х1
Вес, г.
33

Описание товара Чехол Baseus Let''s go Slip Cover Waterproof Bag Gray/Black (ACFSD-DG1)

Защищает телефон от механических повреждений и загрязнений. Имеет привлекательный внешний вид, выполнен из качественных современных материалов.

Отзывы о товаре Чехол Baseus Let''s go Slip Cover Waterproof Bag Gray/Black (ACFSD-DG1)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Футляр
Материал
силикон, пластик
Совместимость
универсальный
Цвет
серый, прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает телефон от механических повреждений и загрязнений. Имеет привлекательный внешний вид, выполнен из качественных современных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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