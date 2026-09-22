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Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G)

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Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 1
Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 2
Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 3
Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 4
Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 5
Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
  • Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 1
  • Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 2
  • Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 3
  • Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 4
  • Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 5
  • Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722723
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
39

Описание товара Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G)

Автомобильное ЗУ Baseus Tiny Star Mini разработано для зарядки смартфона в салоне автомобиля. Устройство вставляется в пространство прикуривателя, получая от него энергию. Наличие разъема USB делает изделие совместимым с любой мобильной техникой. Конструкция корпуса предусматривает наличие небольшой ручки на лицевой стороне корпуса, что позволяет его быстро вытащить, если это нужно.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное ЗУ Baseus Tiny Star Mini разработано для зарядки смартфона в салоне автомобиля. Устройство вставляется в пространство прикуривателя, получая от него энергию. Наличие разъема USB делает изделие совместимым с любой мобильной техникой. Конструкция корпуса предусматривает наличие небольшой ручки на лицевой стороне корпуса, что позволяет его быстро вытащить, если это нужно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное Baseus Tiny Star Mini Gray (VCHX-A0G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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