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Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722716
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Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00)
Внешний аккумулятор OS-Baseus Magnetic Mini 10000mAh 30W с магнитной быстрой зарядкой и встроенным кабелем Type-C. Компактный повербанк емкостью 10000 мАч и мощностью 30 Вт теперь оснащен не только портом ввода/вывода USB-C, но и своим встроенным кабелем Type-C. Интеллектуальная схема автоматически адаптирует текущие параметры к заряжаемому устройству. Это гарантирует совместимость с широким спектром устройств. Он поддерживает двухстороннюю быструю зарядку в стандарте Power Delivery + Quick Charge 3.0 мощностью 20 Вт . Продукт также поддерживает беспроводную зарядку MagSafe. С этой опцией телефон автоматически удерживается на банке питания и точно подключается к нему, предотвращая утечку питания.
Внешний аккумулятор OS-Baseus Magnetic Mini 10000mAh 30W с магнитной быстрой зарядкой и встроенным кабелем Type-C. Компактный повербанк емкостью 10000 мАч и мощностью 30 Вт теперь оснащен не только портом ввода/вывода USB-C, но и своим встроенным кабелем Type-C. Интеллектуальная схема автоматически адаптирует текущие параметры к заряжаемому устройству. Это гарантирует совместимость с широким спектром устройств. Он поддерживает двухстороннюю быструю зарядку в стандарте Power Delivery + Quick Charge 3.0 мощностью 20 Вт . Продукт также поддерживает беспроводную зарядку MagSafe. С этой опцией телефон автоматически удерживается на банке питания и точно подключается к нему, предотвращая утечку питания.
Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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