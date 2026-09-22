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Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) купить с доставкой в Москве
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Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00)

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Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 2
Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 3
Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 4
Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 5
Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722716
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
106x69x20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
280

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00)

Внешний аккумулятор OS-Baseus Magnetic Mini 10000mAh 30W с магнитной быстрой зарядкой и встроенным кабелем Type-C. Компактный повербанк емкостью 10000 мАч и мощностью 30 Вт теперь оснащен не только портом ввода/вывода USB-C, но и своим встроенным кабелем Type-C. Интеллектуальная схема автоматически адаптирует текущие параметры к заряжаемому устройству. Это гарантирует совместимость с широким спектром устройств. Он поддерживает двухстороннюю быструю зарядку в стандарте Power Delivery + Quick Charge 3.0 мощностью 20 Вт . Продукт также поддерживает беспроводную зарядку MagSafe. С этой опцией телефон автоматически удерживается на банке питания и точно подключается к нему, предотвращая утечку питания.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini Peppermint Blue (P1002210B333-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Развернуть
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
106x69x20
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор OS-Baseus Magnetic Mini 10000mAh 30W с магнитной быстрой зарядкой и встроенным кабелем Type-C. Компактный повербанк емкостью 10000 мАч и мощностью 30 Вт теперь оснащен не только портом ввода/вывода USB-C, но и своим встроенным кабелем Type-C. Интеллектуальная схема автоматически адаптирует текущие параметры к заряжаемому устройству. Это гарантирует совместимость с широким спектром устройств. Он поддерживает двухстороннюю быструю зарядку в стандарте Power Delivery + Quick Charge 3.0 мощностью 20 Вт . Продукт также поддерживает беспроводную зарядку MagSafe. С этой опцией телефон автоматически удерживается на банке питания и точно подключается к нему, предотвращая утечку питания.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
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