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Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
желтый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722715
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Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini 10000mAh Lemon Yellow (P1002210BY23-00)
Портативный аккумулятор Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Type-C Edition поддерживает стандарты быстрой зарядки для ускоренного восполнения энергии смарт-часов, смартфона, наушников. Особенностью модели является наличие встроенного кабеля USB Type-C для подзарядки электронных устройств.
Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Type-C Edition заключен в желтый пластиковый корпус, устойчивый к появлению сколов и царапин. Беспроводная подзарядка смартфона возможна благодаря системе магнитного позиционирования. Индикатор оповещает пользователя о количестве оставшихся циклов зарядки. Защитные технологии гарантируют безопасную эксплуатацию модели и предупреждают поломку от перегрузки.
Портативный аккумулятор Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Type-C Edition поддерживает стандарты быстрой зарядки для ускоренного восполнения энергии смарт-часов, смартфона, наушников. Особенностью модели является наличие встроенного кабеля USB Type-C для подзарядки электронных устройств.
Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Type-C Edition заключен в желтый пластиковый корпус, устойчивый к появлению сколов и царапин. Беспроводная подзарядка смартфона возможна благодаря системе магнитного позиционирования. Индикатор оповещает пользователя о количестве оставшихся циклов зарядки. Защитные технологии гарантируют безопасную эксплуатацию модели и предупреждают поломку от перегрузки.
Портативное зарядное устройство Baseus Magnetic Mini 10000mAh Lemon Yellow (P1002210BY23-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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