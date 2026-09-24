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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ купить с доставкой в Москве
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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ

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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ - фото 1
Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ - фото 2
Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гипсокартон
Длина, мм
555
Комплектация
пильное полотно, упаковка
  • Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ - фото 1
  • Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ - фото 2
  • Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722693
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Характеристики

Бренд
deWalt
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гипсокартон
Длина, мм
555
Комплектация
пильное полотно, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х5х1
Вес, г.
260

Описание товара Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ

Пильное полотно DeWalt DT 2974 предназначено для работы совместно с аллигаторными пилами DWE397, DWE398 и DWE399. Оснастка имеет твердосплавные напайки и применяется для распила пористого кирпича. Класс 12.



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Отзывы о товаре Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2974-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гипсокартон
Длина, мм
555
Комплектация
пильное полотно, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Пильное полотно DeWalt DT 2974 предназначено для работы совместно с аллигаторными пилами DWE397, DWE398 и DWE399. Оснастка имеет твердосплавные напайки и применяется для распила пористого кирпича. Класс 12.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
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Отзывы


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