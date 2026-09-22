Гарантия качества
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Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722611
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Описание товара Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW
Зарядное устройство DEWALT DCB118X2-QW DCB118 + 2 батареи DCB547 9Ач, 18/54 В
Набор из зарядного устройства DCB118, совместимого с с аккумуляторными платформами DeWALT XR 18 Вольт и FLEXVOLT 54 Вольта, и аккумуляторными батареями DCB547 (18В, 9Ач / 54В, 3Ач) обеспечит эффективную непрерывную работу с аккумуляторным инструментом DEWALT.
Технические характеристики:
- Тип питания: от сети 220 В;
- Напряжение: 18/54 В;
- Тип аккумулятора: XR FLEXVOLT;
- Устройство аккумулятора: слайдер;
- Емкость аккумулятора: 3/9 А*ч;
- Аккумулятор в комплекте: есть;
- Количество аккумуляторов в комплекте: 2;
- Зарядное устройство в комплекте: есть.
Особенности:
- Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта, так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт;
- Зарядное устройство оснащено вентилятором для защиты батареи от перегрева при зарядке;
- Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда;
- Аккумулятор содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд.
Комплектация:
- Зарядное устройство;
- Аккумулятор 2шт;
- Упаковка.
Зарядное устройство DEWALT DCB118X2-QW DCB118 + 2 батареи DCB547 9Ач, 18/54 В
Набор из зарядного устройства DCB118, совместимого с с аккумуляторными платформами DeWALT XR 18 Вольт и FLEXVOLT 54 Вольта, и аккумуляторными батареями DCB547 (18В, 9Ач / 54В, 3Ач) обеспечит эффективную непрерывную работу с аккумуляторным инструментом DEWALT.
Технические характеристики:
- Тип питания: от сети 220 В;
- Напряжение: 18/54 В;
- Тип аккумулятора: XR FLEXVOLT;
- Устройство аккумулятора: слайдер;
- Емкость аккумулятора: 3/9 А*ч;
- Аккумулятор в комплекте: есть;
- Количество аккумуляторов в комплекте: 2;
- Зарядное устройство в комплекте: есть.
Особенности:
- Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта, так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт;
- Зарядное устройство оснащено вентилятором для защиты батареи от перегрева при зарядке;
- Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда;
- Аккумулятор содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд.
Комплектация:
- Зарядное устройство;
- Аккумулятор 2шт;
- Упаковка.
Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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