Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
MagSafe 3
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A)
Оригинальный кабель Apple USB-C/MagSafe 3 длиной 2 метра предназначен для безопасной и быстрой зарядки совместимых моделей MacBook. Он обеспечивает устойчивое соединение между адаптером питания USB-C и портом MagSafe 3 на вашем ноутбуке, автоматически отсоединяясь при рывке — для защиты устройства от падений.
Поддержка оригинального протокола зарядки Apple гарантирует стабильную передачу энергии и оптимальную совместимость с новыми моделями MacBook Air и MacBook Pro, выпущенными с 2021 по 2025 год, включая версии с чипами M2, M3 и M4. Кабель идеально подойдёт для домашнего, офисного или мобильного использования.
Увеличенная длина — 2 метра — обеспечивает свободу размещения ноутбука даже вдали от розетки. Магнитный разъём MagSafe 3 удобно направляет кабель в порт, создавая уверенное соединение, которое легко отключается при необходимости.
Элегантный серебристый цвет и фирменный минималистичный дизайн делают кабель отличным дополнением к любому MacBook. Это оригинальный аксессуар от Apple, рассчитанный на долговечность и ежедневное использование.
Оригинальный кабель Apple USB-C/MagSafe 3 длиной 2 метра предназначен для безопасной и быстрой зарядки совместимых моделей MacBook. Он обеспечивает устойчивое соединение между адаптером питания USB-C и портом MagSafe 3 на вашем ноутбуке, автоматически отсоединяясь при рывке — для защиты устройства от падений.
Поддержка оригинального протокола зарядки Apple гарантирует стабильную передачу энергии и оптимальную совместимость с новыми моделями MacBook Air и MacBook Pro, выпущенными с 2021 по 2025 год, включая версии с чипами M2, M3 и M4. Кабель идеально подойдёт для домашнего, офисного или мобильного использования.
Увеличенная длина — 2 метра — обеспечивает свободу размещения ноутбука даже вдали от розетки. Магнитный разъём MagSafe 3 удобно направляет кабель в порт, создавая уверенное соединение, которое легко отключается при необходимости.
Элегантный серебристый цвет и фирменный минималистичный дизайн делают кабель отличным дополнением к любому MacBook. Это оригинальный аксессуар от Apple, рассчитанный на долговечность и ежедневное использование.
Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Apple A2363 USB-C to MagSafe 3 2м Белый (MW613ZM/A)