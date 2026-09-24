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Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25) купить с доставкой в Москве
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Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25)

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Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722556
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25)
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х6
Вес, г.
400

Описание товара Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25)

EXTREM SUPERSAW мощная выкружная ножовка из японской стали SK5, двустороннее утолщенное лезвие: гипсокартон, газобетон, дерево с гвоздями. 3D зуб закален до 52HRC. Наконечник - сверло, подходит для установки распорных анкеров типа ?Молли?



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Отзывы о товаре Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
EXTREM SUPERSAW мощная выкружная ножовка из японской стали SK5, двустороннее утолщенное лезвие: гипсокартон, газобетон, дерево с гвоздями. 3D зуб закален до 52HRC. Наконечник - сверло, подходит для установки распорных анкеров типа ?Молли?


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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