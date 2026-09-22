Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 50 Kit
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Характеристики
Описание товара Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 50 Kit
Godox Knowled LiteFlow 50 Kit – комплект кино-рефлекторов, который включает 4 зеркальных отражателя размером 50х50 см с разной степенью рассеивания света. Набор поставляется в мягком кейсе для переноски и хранения. Серия рефлекторов LiteFlow включает отражатели разных габаритов: 70х70 мм LiteFlow 7 Kit, 150х150 мм LiteFlow 15 Kit, 250х250 мм LiteFlow 25 Kit, 500х500 мм LiteFlow 50 Kit и 1000х1000 мм LiteFlow 100 K1. Система отражения киношного освещения LiteFlow — это уникальное решение для создания рассеянного света с минимальным количеством световых приборов. В отличии от традиционных отражателей, система Godox точно направляет свет в заданную пользователем локацию. В сочетании с источниками направленного света, LiteFlow является передовым решением для различных задач освещения даже в сложных условиях. Поверхность с алюминиевым покрытием Отражатели LiteFlow отличает тщательно обработанная поверхность с алюминиевым покрытием, которая обеспечивает впечатляюще низкую потерю интенсивности — всего 3%. Еще одним преимуществом является то, что качество освещения и точность цветопередачи поддерживаются на уровне 100%. Исключительная отражательная способность, точное управление и множество лучей света — вот некоторые из особенностей, которые делают систему LiteFlow идеальным решением для кинематографического освещения. Цветовая маркировка для быстрой идентификации Система LiteFlow, разработанная для улучшения рабочего процесса на съемочной площадке, имеет цветовую маркировку на задней панели. Каждый цвет и номер соответствуют определенному типу диффузии и отражения для быстрой идентификации.
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