Top.Mail.Ru
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 1
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 2
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 3
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 4
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 5
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 6
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 7
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 1
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 2
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 3
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 4
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 5
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 6
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 7
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722526
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Комплектация
сумка-чехол, рефлектор (4 шт.), документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х30
Вес, кг.
2.3

Описание товара Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit

Комплект из четырех отражателей 25х25 см с разными типами трансформации света, 100% цветопередача, потеря интенсивности света всего 3%. Материал: алюминиевый сплав, вес панели 403 г. Широкий ассортимент доп. крепежа. Комплект упакован в мягкий кейс.

Отзывы о товаре Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Комплектация
сумка-чехол, рефлектор (4 шт.), документация
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из четырех отражателей 25х25 см с разными типами трансформации света, 100% цветопередача, потеря интенсивности света всего 3%. Материал: алюминиевый сплав, вес панели 403 г. Широкий ассортимент доп. крепежа. Комплект упакован в мягкий кейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...