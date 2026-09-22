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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
112
Максимальная высота, см
230
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
122 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722483
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Описание товара Стойка KUPO 228MBH MASTER COMBO STAND BLACK на колесах
KUPO 228MBH MASTER COMBO STAND BLACK – стойка из стали с черным порошковым покрытием, предназначенная для цифровых фото и видеокамер и выдерживающая нагрузку до 30 кг. В комплект поставки входят колеса с тормозами, которые позволяют легко перемещать стойку по студии или за ее пределами. Комбо-стойки получили свое название благодаря уникальной конструкции головки. Головка включает гнезда 1-1/8" (28 мм) и 5/8" (16 мм), выдвижной наклонный штифт 5/8" (16 мм) с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Камера устанавливается на высоте от 112 см до 230 см для съемок как с нижней точки, так и с верхних ракурсов. Одна из ножек стойки телескопическая и может быть выдвинута для выравнивания стойки на наклонной или неровной поверхности. Каждая секция стойки оснащена пружинной амортизацией, которая защищает установленное оборудование от падения в случае, если стопорный зажим ослабнет. Цельные алюминиевые рукоятки в сочетании со стальными болтами обеспечивают длительный срок эксплуатации и надежно фиксируют секции. Отлитая под давлением крестовина основания оснащена вставками Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивающими прочное резьбовое соединение. На верхней крестовине основания расположен крюк для удобного хранения стойки на стеллаже. Стойка также оснащена проушиной для крепления комплекта ветрозащиты. На концах ножек стойки находятся накладки из полиамида PA66, защищающие их и поверхность пола от истирания.
KUPO 228MBH MASTER COMBO STAND BLACK – стойка из стали с черным порошковым покрытием, предназначенная для цифровых фото и видеокамер и выдерживающая нагрузку до 30 кг. В комплект поставки входят колеса с тормозами, которые позволяют легко перемещать стойку по студии или за ее пределами. Комбо-стойки получили свое название благодаря уникальной конструкции головки. Головка включает гнезда 1-1/8" (28 мм) и 5/8" (16 мм), выдвижной наклонный штифт 5/8" (16 мм) с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Камера устанавливается на высоте от 112 см до 230 см для съемок как с нижней точки, так и с верхних ракурсов. Одна из ножек стойки телескопическая и может быть выдвинута для выравнивания стойки на наклонной или неровной поверхности. Каждая секция стойки оснащена пружинной амортизацией, которая защищает установленное оборудование от падения в случае, если стопорный зажим ослабнет. Цельные алюминиевые рукоятки в сочетании со стальными болтами обеспечивают длительный срок эксплуатации и надежно фиксируют секции. Отлитая под давлением крестовина основания оснащена вставками Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивающими прочное резьбовое соединение. На верхней крестовине основания расположен крюк для удобного хранения стойки на стеллаже. Стойка также оснащена проушиной для крепления комплекта ветрозащиты. На концах ножек стойки находятся накладки из полиамида PA66, защищающие их и поверхность пола от истирания.
Стойка KUPO 228MBH MASTER COMBO STAND BLACK на колесах - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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