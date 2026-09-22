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Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором купить с доставкой в Москве
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Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором

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Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото 1
Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото 2
Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото 3
Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
104
Максимальная высота, см
243
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
89 см
  • Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото 1
  • Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото 2
  • Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото 3
  • Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722474
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Характеристики

Бренд
KUPO
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
104
Максимальная высота, см
243
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
89 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х12х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором

Стойка KUPO 080AC MINI CLICK STAND с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Запатентованный механизм взаимной фиксации позволяет присоединить стойку в сложенном виде к другой стойке всего одним движением. Стойки фиксируются между собой по 4-м сторонам. Стойка изготовлена из легкого алюминиевого сплава, поэтому идеально подходит для выездных съемок или подвижной работы в студии. Для большего удобства можно приобрести ремень с двумя карабинами (CXST01), который крепится к пластиковым проушинам на основании стойки и позволяет легко носить ее на плече. Встроенный механизм воздушной амортизации предотвращает повреждение оборудования, если ручка фиксатора внезапно окажется не затянута. Стойка оснащена двойными распорками для повышения устойчивости. Латунный адаптер 5/8" с наружной резьбой 3/8" обеспечивает надежное крепление приборов, а шаровая головка позволяет устанавливать цифровые фото- и видеокамеры. На конце ножек находятся защитные накладки из полиамида, защищающие поверхность пола.

Отзывы о товаре Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KUPO
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
104
Максимальная высота, см
243
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
89 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO 080AC MINI CLICK STAND с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Запатентованный механизм взаимной фиксации позволяет присоединить стойку в сложенном виде к другой стойке всего одним движением. Стойки фиксируются между собой по 4-м сторонам. Стойка изготовлена из легкого алюминиевого сплава, поэтому идеально подходит для выездных съемок или подвижной работы в студии. Для большего удобства можно приобрести ремень с двумя карабинами (CXST01), который крепится к пластиковым проушинам на основании стойки и позволяет легко носить ее на плече. Встроенный механизм воздушной амортизации предотвращает повреждение оборудования, если ручка фиксатора внезапно окажется не затянута. Стойка оснащена двойными распорками для повышения устойчивости. Латунный адаптер 5/8" с наружной резьбой 3/8" обеспечивает надежное крепление приборов, а шаровая головка позволяет устанавливать цифровые фото- и видеокамеры. На конце ножек находятся защитные накладки из полиамида, защищающие поверхность пола.
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