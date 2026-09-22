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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722438
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Описание товара Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона
Беспроводная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 записывает звук моно на расстоянии до 300 м. В передатчик встроен аккумулятор емкостью 97 мА*ч, которого хватит на 10 ч записи. Зарядный футляр обеспечивает еще две полные зарядки.
В комплекте два передатчика с магнитным креплением. Микрофон встроен, поэтому устройства компактны: при размерах 2.5 х 2.4 х 1.2 см весят по 7 г. Передатчики дополнены ворсовой ветрозащитой, магнитными прищепками и шнурками. Дополнительно их можно использовать как пульт дистанционного управления. Двойное нажатие кнопки на расстоянии до 50 м запустит запись или сделает снимок на смартфоне.
Приемник оснащен разъемом USB Type-C для подключения к оборудованию для записи или обработки аудиосигнала. Записывает звук в диапазоне, доступном слуху человека: от 20 до 20 000 Гц. Частота дискретизации файлов – 24 бита/48 кГц, что при соотношении сигнал/шум свыше 70 дБ позволяет получать аудио в высоком разрешении с четким звучанием.
Управлять радиосистемой и регулировать параметры звука можно в приложении Godox Mic. Godox Cube SC Kit 2 поддерживает функцию локатора Apple: после активации приложение Find My позволяет отслеживать местоположение устройства.
Беспроводная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 записывает звук моно на расстоянии до 300 м. В передатчик встроен аккумулятор емкостью 97 мА*ч, которого хватит на 10 ч записи. Зарядный футляр обеспечивает еще две полные зарядки.
В комплекте два передатчика с магнитным креплением. Микрофон встроен, поэтому устройства компактны: при размерах 2.5 х 2.4 х 1.2 см весят по 7 г. Передатчики дополнены ворсовой ветрозащитой, магнитными прищепками и шнурками. Дополнительно их можно использовать как пульт дистанционного управления. Двойное нажатие кнопки на расстоянии до 50 м запустит запись или сделает снимок на смартфоне.
Приемник оснащен разъемом USB Type-C для подключения к оборудованию для записи или обработки аудиосигнала. Записывает звук в диапазоне, доступном слуху человека: от 20 до 20 000 Гц. Частота дискретизации файлов – 24 бита/48 кГц, что при соотношении сигнал/шум свыше 70 дБ позволяет получать аудио в высоком разрешении с четким звучанием.
Управлять радиосистемой и регулировать параметры звука можно в приложении Godox Mic. Godox Cube SC Kit 2 поддерживает функцию локатора Apple: после активации приложение Find My позволяет отслеживать местоположение устройства.
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