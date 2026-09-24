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Gosha Martynov & Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gosha Martynov & Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка

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Gosha Martynov &amp; Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка - фото 1
Gosha Martynov &amp; Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка - фото 2
Gosha Martynov &amp; Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gosha Martynov & Natasha Sinyakova
Альбом (сингл)
Imena Rek
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gosha Martynov &amp; Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка - фото 1
  • Gosha Martynov &amp; Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка - фото 2
  • Gosha Martynov &amp; Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Gosha Martynov & Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gosha Martynov & Natasha Sinyakova
Альбом (сингл)
Imena Rek
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Pozhaluysta, Osvobodi Menia, Ya Tebia Zhdala, O Dereve, Imena Rek, Rany, Smeshno, Iskra
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gosha Martynov & Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка

После затишья в 2023 году, обновлённый Growing Bin возвращается на ваши проигрыватели с этим великолепным совместным альбомом Гоши Мартынова и Наташи Синяковой. В своём первом физическом проекте дуэт расширяет призрачную атмосферу и успокаивающие брейки своих ранних работ, добавляя изящные элементы органического джаза и прохлады Cafe Del Mar, создавая сложную смесь мечтательного даунбита и эмоциональной электроники, которая очень приятна для слуха. Открывающая композиция «Pozhaluysta» соблазняет умной синкопацией и обворожительной мелодией, флейта и гитара находят достаточно места, чтобы окружить голос Наташи, сочетающий в себе оперные мотивы Кокто и кокетство джаз-клуба, выражая желание, не поддающееся выражению словами. В композиции "Osvobodi Menia", меняющей настроение, торжественный, извилистый звук сэмплированного дудука сменяется оптимизмом воздушных пэдов и эскапистской мантрой, застывшей в реверберации до бесконечности. "Ya Tebia Zhdala" начиналась как эксперимент в стиле брейкбит, постепенно превращаясь в романтичный и наивный набросок, богатый фортепианными вкраплениями и динамичными припевами. Гимн натуралиста "O Dereve" сплетает мрачную и интимную историю от лица старого дерева, а его резкие гитарные петли расцветают в многослойный вокал, полный эмоций.

Отзывы о товаре Gosha Martynov & Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gosha Martynov & Natasha Sinyakova
Альбом (сингл)
Imena Rek
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Pozhaluysta, Osvobodi Menia, Ya Tebia Zhdala, O Dereve, Imena Rek, Rany, Smeshno, Iskra
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
После затишья в 2023 году, обновлённый Growing Bin возвращается на ваши проигрыватели с этим великолепным совместным альбомом Гоши Мартынова и Наташи Синяковой. В своём первом физическом проекте дуэт расширяет призрачную атмосферу и успокаивающие брейки своих ранних работ, добавляя изящные элементы органического джаза и прохлады Cafe Del Mar, создавая сложную смесь мечтательного даунбита и эмоциональной электроники, которая очень приятна для слуха. Открывающая композиция «Pozhaluysta» соблазняет умной синкопацией и обворожительной мелодией, флейта и гитара находят достаточно места, чтобы окружить голос Наташи, сочетающий в себе оперные мотивы Кокто и кокетство джаз-клуба, выражая желание, не поддающееся выражению словами. В композиции "Osvobodi Menia", меняющей настроение, торжественный, извилистый звук сэмплированного дудука сменяется оптимизмом воздушных пэдов и эскапистской мантрой, застывшей в реверберации до бесконечности. "Ya Tebia Zhdala" начиналась как эксперимент в стиле брейкбит, постепенно превращаясь в романтичный и наивный набросок, богатый фортепианными вкраплениями и динамичными припевами. Гимн натуралиста "O Dereve" сплетает мрачную и интимную историю от лица старого дерева, а его резкие гитарные петли расцветают в многослойный вокал, полный эмоций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gosha Martynov & Natasha Sinyakova - Imena Rek (4251804182768) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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