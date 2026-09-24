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Peter Ludemann & Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peter Ludemann & Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка

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Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 1
Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 2
Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 3
Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 4
Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Peter Ludemann & Pit Troja
Альбом (сингл)
The Now Generation: Percussive Underscores
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Ludemann &amp; Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Peter Ludemann & Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648414193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Peter Ludemann & Pit Troja
Альбом (сингл)
The Now Generation: Percussive Underscores
Жанр
Диско
Трек-лист
The Now Generation, Panama, Inorganic Matter, African Nightclub, Grease Plant, Southerly, Mechanical Heart, Chemical Threat, Steady Going, Nepal Trek
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Ludemann & Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка

Они говорят: «Документальные и индустриальные мотивы для актуальных тем современной жизни». Мы говорим: «Умопомрачительная, насыщенная перкуссией, с афро-оттенками, космическая диско-бомба из библиотеки. Это она. Абсолютно выдающаяся пластинка 1983 года и определенно одна из самых труднодоступных на коллекционном немецком лейбле Coloursound. The Now Generation (Percussive Underscores) — безусловно, одна из лучших записей из библиотеки. Пластинка начинается с пары быстрых синтезаторных евродиско-бомб — заглавного трека и «Panama» — прежде чем замедлиться до головокружительного темпа в «Inorganic Matter». «African Nightclub» звучит так, как написано, и является особой любимой композицией Принса Томаса. Действительно, он с большим успехом использовал этот приём в своём знаковом миксе Cosmo Galactic Prism для Eskimo ещё в 2007 году. За ним следует мрачный, наркотический, медленный индустриальный грув «Grease Plant», а затем «Southerly» ускоряет темп, завершая сторону А своим латиноамериканским фанковым ритмом колокольчиков и меланхоличных клавишных. Но для нас всё внимание приковано к открывающему треку стороны B: «Mechanical Heart». Семь минут нарастающей, среднетемповой диско-фанковой радости, обманчиво взрывной, клубной музыки для тела и души. На задней обложке трек сухо описывается как «Гитара и перкуссия, лёгкий индустриальный фон». Хм. А как насчёт того, что «после того, как Chic наконец-то вырвался из особенно тяжёлой недели джемов в безсолнечном, беззаконном немецком складе, он с опаской нажимает кнопку записи своенравного, незаконного инструментала для подвальных вечеринок»? Подождите, пока на 3-й минуте зазвучат барабаны…

Отзывы о товаре Peter Ludemann & Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648414193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Peter Ludemann & Pit Troja
Альбом (сингл)
The Now Generation: Percussive Underscores
Жанр
Диско
Трек-лист
The Now Generation, Panama, Inorganic Matter, African Nightclub, Grease Plant, Southerly, Mechanical Heart, Chemical Threat, Steady Going, Nepal Trek
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Они говорят: «Документальные и индустриальные мотивы для актуальных тем современной жизни». Мы говорим: «Умопомрачительная, насыщенная перкуссией, с афро-оттенками, космическая диско-бомба из библиотеки. Это она. Абсолютно выдающаяся пластинка 1983 года и определенно одна из самых труднодоступных на коллекционном немецком лейбле Coloursound. The Now Generation (Percussive Underscores) — безусловно, одна из лучших записей из библиотеки. Пластинка начинается с пары быстрых синтезаторных евродиско-бомб — заглавного трека и «Panama» — прежде чем замедлиться до головокружительного темпа в «Inorganic Matter». «African Nightclub» звучит так, как написано, и является особой любимой композицией Принса Томаса. Действительно, он с большим успехом использовал этот приём в своём знаковом миксе Cosmo Galactic Prism для Eskimo ещё в 2007 году. За ним следует мрачный, наркотический, медленный индустриальный грув «Grease Plant», а затем «Southerly» ускоряет темп, завершая сторону А своим латиноамериканским фанковым ритмом колокольчиков и меланхоличных клавишных. Но для нас всё внимание приковано к открывающему треку стороны B: «Mechanical Heart». Семь минут нарастающей, среднетемповой диско-фанковой радости, обманчиво взрывной, клубной музыки для тела и души. На задней обложке трек сухо описывается как «Гитара и перкуссия, лёгкий индустриальный фон». Хм. А как насчёт того, что «после того, как Chic наконец-то вырвался из особенно тяжёлой недели джемов в безсолнечном, беззаконном немецком складе, он с опаской нажимает кнопку записи своенравного, незаконного инструментала для подвальных вечеринок»? Подождите, пока на 3-й минуте зазвучат барабаны…
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Ludemann & Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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