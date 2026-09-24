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Khruangbin & Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Khruangbin & Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка

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Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 1
Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 2
Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 3
Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 4
Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 5
Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 6
Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 7
Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Khruangbin & Vieux Farka Toure
Альбом (сингл)
Ali
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 1
  • Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 2
  • Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 3
  • Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 4
  • Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 5
  • Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 6
  • Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 7
  • Khruangbin &amp; Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722309
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Khruangbin & Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605157450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Khruangbin & Vieux Farka Toure
Альбом (сингл)
Ali
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Savanne, Lobbo, Diarabi, Tongo Barra, Tamalla, Mahine Me, Ali Hala Abada, Alakarra
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin & Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка

Ali — совместный студийный альбом малийского певца и гитариста Вьё Фарка Туре и техасского трио Khruangbin. Он состоит из каверов на песни известного малийского музыканта Али Фарка Туре, отца Вьё. Альбом был выпущен в 2022 году. Издание на виниле. Али Фарка Туре считается одним из самых влиятельных гитаристов, родившихся в Африке. Он получил три премии «Грэмми» за сочетание традиционных малийских музыкальных стилей с классическим блюзом и получил прозвище «Африканский Джон Ли Хукер». В "Ali" его сын Вьё Фарка Туре и Khruangbin теперь по-новому интерпретируют тщательно отобранные его песни. Восемь песен представляют разные периоды карьеры Али. Есть очень известные песни, такие как «Diarabi», изначально написанная Райем Кудером, малоизвестные песни, такие как «Alakarra», и все, что между ними. "Ali Hala Abada" - это медленный и медитативный инструментал, подчеркнутый прекрасным ведущим голосом Вьё, в который Лаура Ли из Khruangbin прекрасно вносит свой аккомпанирующий ритм. Khruangbin об альбоме: «Мы сделали этот альбом, чтобы почтить жизнь и творчество Али. Мы надеемся, что это сотрудничество поможет большему количеству людей узнать о музыкальном наследии Али».

Отзывы о товаре Khruangbin & Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605157450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Khruangbin & Vieux Farka Toure
Альбом (сингл)
Ali
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Savanne, Lobbo, Diarabi, Tongo Barra, Tamalla, Mahine Me, Ali Hala Abada, Alakarra
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Ali — совместный студийный альбом малийского певца и гитариста Вьё Фарка Туре и техасского трио Khruangbin. Он состоит из каверов на песни известного малийского музыканта Али Фарка Туре, отца Вьё. Альбом был выпущен в 2022 году. Издание на виниле. Али Фарка Туре считается одним из самых влиятельных гитаристов, родившихся в Африке. Он получил три премии «Грэмми» за сочетание традиционных малийских музыкальных стилей с классическим блюзом и получил прозвище «Африканский Джон Ли Хукер». В "Ali" его сын Вьё Фарка Туре и Khruangbin теперь по-новому интерпретируют тщательно отобранные его песни. Восемь песен представляют разные периоды карьеры Али. Есть очень известные песни, такие как «Diarabi», изначально написанная Райем Кудером, малоизвестные песни, такие как «Alakarra», и все, что между ними. "Ali Hala Abada" - это медленный и медитативный инструментал, подчеркнутый прекрасным ведущим голосом Вьё, в который Лаура Ли из Khruangbin прекрасно вносит свой аккомпанирующий ритм. Khruangbin об альбоме: «Мы сделали этот альбом, чтобы почтить жизнь и творчество Али. Мы надеемся, что это сотрудничество поможет большему количеству людей узнать о музыкальном наследии Али».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin & Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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