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Slovak Philharmonic Orchestra & Rudolf Pribil - Bach: Brandenburg Concertos (Coloured) (5712192004609) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slovak Philharmonic Orchestra & Rudolf Pribil - Bach: Brandenburg Concertos (Coloured) (5712192004609) виниловая пластинка

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Slovak Philharmonic Orchestra &amp; Rudolf Pribil - Bach: Brandenburg Concertos (Coloured) (5712192004609) виниловая пластинка - фото 1
Slovak Philharmonic Orchestra &amp; Rudolf Pribil - Bach: Brandenburg Concertos (Coloured) (5712192004609) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slovak Philharmonic Orchestra & Rudolf Pribil
Альбом (сингл)
Bach: Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slovak Philharmonic Orchestra &amp; Rudolf Pribil - Bach: Brandenburg Concertos (Coloured) (5712192004609) виниловая пластинка - фото 1
  • Slovak Philharmonic Orchestra &amp; Rudolf Pribil - Bach: Brandenburg Concertos (Coloured) (5712192004609) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722303
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Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slovak Philharmonic Orchestra & Rudolf Pribil
Альбом (сингл)
Bach: Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Moderato, Adagio, Allegro, Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, Allegro, Andante, III Allegro Assai, Allegro, Adagio Ma Non Troppo, Allegro
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slovak Philharmonic Orchestra & Rudolf Pribil - Bach: Brandenburg Concertos (Coloured) (5712192004609) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Moderato, Adagio, Allegro, Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, Allegro, Andante, III Allegro Assai, Allegro, Adagio Ma Non Troppo, Allegro



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slovak Philharmonic Orchestra & Rudolf Pribil
Альбом (сингл)
Bach: Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Moderato, Adagio, Allegro, Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, Allegro, Andante, III Allegro Assai, Allegro, Adagio Ma Non Troppo, Allegro
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Moderato, Adagio, Allegro, Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, Allegro, Andante, III Allegro Assai, Allegro, Adagio Ma Non Troppo, Allegro


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Slovak Philharmonic Orchestra & Rudolf Pribil - Bach: Brandenburg Concertos (Coloured) (5712192004609) виниловая пластинка - по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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