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Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка

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Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 1
Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 2
Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 3
Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 4
Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jay Richford & Gary Stevan
Альбом (сингл)
FEELINGS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 1
  • Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 2
  • Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 3
  • Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 4
  • Jay Richford &amp; Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jay Richford & Gary Stevan
Альбом (сингл)
FEELINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flying High, Going Home, Walking In The Dark, Fighting For Life, Feeling Tense, Running Fast, Loving Tenderly, Fearing Much, Being Friendly, Having Fun
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка

Переиздание 2025 года. Альбом Джея Ричфорда и Гэри Стевана «Feelings» не раз называли величайшей библиотечной записью всех времен. Конечно, Be With не могут отдавать предпочтение какому-либо конкретному лейблу, но мы должны признать, что он действительно хорош. Невероятно редкий и чрезвычайно востребованный, это шедевр в стиле хард-фанк и стрит-джаз, который много лет ценят коллекционеры всех музыкальных жанров. С момента своего первого выпуска на итальянском лейбле Carosello в 1974 году, «Feelings» выходил на нескольких лейблах с разными обложками и даже под другим исполнителем. Действительно, культовый библиотечный лейбл Conroy выпустил его в одной из своих культовых красных обложек в 1976 году, и да, «Feelings» действительно переиздавался не один раз в современном формате с тех пор, как вышли эти «оригинальные» релизы. Но такая особенная запись заслуживает того, чтобы оставаться в печати, и мы считаем, что она заслуживает внимания Be With. Нет, Джей Ричфорд и Гэри Стеван — это не два самых итальянских имени. Как гласит история, это были псевдонимы, которые взяли себе Стефано Торосси и Джанкарло Газзани, написавшие альбом, но не имевшие права использовать свои настоящие имена в первоначальном релизе по юридическим причинам. Однако сам Стефано Торосси позже уточнил и еще больше запутал эту историю, объяснив, что Feelings — это работа четырех человек, а не только Газзани и его самого. Над альбомом также работали композиторы и музыканты Сандро Бруньолини и Пуччо Роленс, и, как объяснил сам Торосси, «мы все работали вместе», и все четверо «делили авторские отчисления поровну… вот такая история». Итак, разобравшись со всем этим, давайте вернемся к разговору о музыке. И какая это музыка!

Отзывы о товаре Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jay Richford & Gary Stevan
Альбом (сингл)
FEELINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flying High, Going Home, Walking In The Dark, Fighting For Life, Feeling Tense, Running Fast, Loving Tenderly, Fearing Much, Being Friendly, Having Fun
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание 2025 года. Альбом Джея Ричфорда и Гэри Стевана «Feelings» не раз называли величайшей библиотечной записью всех времен. Конечно, Be With не могут отдавать предпочтение какому-либо конкретному лейблу, но мы должны признать, что он действительно хорош. Невероятно редкий и чрезвычайно востребованный, это шедевр в стиле хард-фанк и стрит-джаз, который много лет ценят коллекционеры всех музыкальных жанров. С момента своего первого выпуска на итальянском лейбле Carosello в 1974 году, «Feelings» выходил на нескольких лейблах с разными обложками и даже под другим исполнителем. Действительно, культовый библиотечный лейбл Conroy выпустил его в одной из своих культовых красных обложек в 1976 году, и да, «Feelings» действительно переиздавался не один раз в современном формате с тех пор, как вышли эти «оригинальные» релизы. Но такая особенная запись заслуживает того, чтобы оставаться в печати, и мы считаем, что она заслуживает внимания Be With. Нет, Джей Ричфорд и Гэри Стеван — это не два самых итальянских имени. Как гласит история, это были псевдонимы, которые взяли себе Стефано Торосси и Джанкарло Газзани, написавшие альбом, но не имевшие права использовать свои настоящие имена в первоначальном релизе по юридическим причинам. Однако сам Стефано Торосси позже уточнил и еще больше запутал эту историю, объяснив, что Feelings — это работа четырех человек, а не только Газзани и его самого. Над альбомом также работали композиторы и музыканты Сандро Бруньолини и Пуччо Роленс, и, как объяснил сам Торосси, «мы все работали вместе», и все четверо «делили авторские отчисления поровну… вот такая история». Итак, разобравшись со всем этим, давайте вернемся к разговору о музыке. И какая это музыка!
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Отзывы


Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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