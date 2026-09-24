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Barry Morgan & Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Barry Morgan & Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка

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Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 1
Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 2
Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 3
Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 4
Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barry Morgan & Ray Cooper
Альбом (сингл)
Percussion Spectrum: Themes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 1
  • Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 2
  • Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 3
  • Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 4
  • Barry Morgan &amp; Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Barry Morgan & Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barry Morgan & Ray Cooper
Альбом (сингл)
Percussion Spectrum: Themes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Impulsion, Tension Build, Fast Action, The Chaser, Heat On, Runaway, Power Source, Percussion Power, Shivers, Gathering Storm, Drums On Parade, Samba Street (A), Samba Street (B), Child's Theme (A), Child's Theme (B), Child's Theme (C), Child's Theme (D), Child's Theme (E), Spanner In The Works, Tropical Peace, Clippity Clop, Red Indian Drums, Fairy Wand (A), Fairy Wand (B), Fairy Wand (C), Snare Drum Roll (A), Snare Drum Roll (B), Timpani (A), Timpani (B), Timpani (C), Vibraphone (A), Vibraphon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barry Morgan & Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impulsion, Tension Build, Fast Action, The Chaser, Heat On, Runaway, Power Source, Percussion Power, Shivers, Gathering Storm, Drums On Parade, Samba Street (A), Samba Street (B), Child's Theme (A), Child's Theme (B), Child's Theme (C), Child's Theme (D), Child's Theme (E), Spanner In The Works, Tropical Peace, Clippity Clop, Red Indian Drums, Fairy Wand (A), Fairy Wand (B), Fairy Wand (C), Snare Drum Roll (A), Snare Drum Roll (B), Timpani (A), Timpani (B), Timpani (C), Vibraphone (A), Vibraphone (B), Bell Chimes, Clock Chimes

Отзывы о товаре Barry Morgan & Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barry Morgan & Ray Cooper
Альбом (сингл)
Percussion Spectrum: Themes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Impulsion, Tension Build, Fast Action, The Chaser, Heat On, Runaway, Power Source, Percussion Power, Shivers, Gathering Storm, Drums On Parade, Samba Street (A), Samba Street (B), Child's Theme (A), Child's Theme (B), Child's Theme (C), Child's Theme (D), Child's Theme (E), Spanner In The Works, Tropical Peace, Clippity Clop, Red Indian Drums, Fairy Wand (A), Fairy Wand (B), Fairy Wand (C), Snare Drum Roll (A), Snare Drum Roll (B), Timpani (A), Timpani (B), Timpani (C), Vibraphone (A), Vibraphon
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impulsion, Tension Build, Fast Action, The Chaser, Heat On, Runaway, Power Source, Percussion Power, Shivers, Gathering Storm, Drums On Parade, Samba Street (A), Samba Street (B), Child's Theme (A), Child's Theme (B), Child's Theme (C), Child's Theme (D), Child's Theme (E), Spanner In The Works, Tropical Peace, Clippity Clop, Red Indian Drums, Fairy Wand (A), Fairy Wand (B), Fairy Wand (C), Snare Drum Roll (A), Snare Drum Roll (B), Timpani (A), Timpani (B), Timpani (C), Vibraphone (A), Vibraphone (B), Bell Chimes, Clock Chimes
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barry Morgan & Ray Cooper - Percussion Spectrum: Themes (4251804123457) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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