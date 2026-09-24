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Pierre-Alain Dahan & Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pierre-Alain Dahan & Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка

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Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 1
Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 2
Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 3
Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 4
Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan & Mat Camison
Альбом (сингл)
Rythmiques
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 1
  • Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 2
  • Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 3
  • Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 4
  • Pierre-Alain Dahan &amp; Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722291
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pierre-Alain Dahan & Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan & Mat Camison
Альбом (сингл)
Rythmiques
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rythmiques No. 4, Rythmiques No. 5, Rythmiques No. 6, Rythmiques No. 7, Rythmiques No. 8, Rythmiques No. 9, Piano + Piano, Auto Rythmiques, Rythmiques No. 10, Rythmiques No. 11, Oc?an Horizon, Super Carrousel, Gay Shopping, Suspense No. 1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pierre-Alain Dahan & Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка

Вау! Альбом Rythmiques Пьера-Алена Даана и Мэта Камисона — ещё один культовый релиз в легендарном каталоге Tele Music. Впервые появившись в 1973 году, он отличается напряжённым фанком, приглушённым джазом и мощными брейками. Считающийся достойным продолжением Continental Pop Sound, это важный альбом для продюсеров и диджеев; и вы, вероятно, можете догадаться, что ритм играет центральную роль в его звучании. И вы действительно можете почувствовать, что такое ритм, если использовать это выражение. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys, Disco and Co, Voyage, Tumblack (с Уолли Бадару, Маллиа и другими!) и Jef Gilson Septet, в то время как его партнёр по этому альбому, Мэт Камисон, был пионером синтезаторной музыки. Так что, вы понимаете, насколько важен этот переиздание от Be With.

Отзывы о товаре Pierre-Alain Dahan & Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan & Mat Camison
Альбом (сингл)
Rythmiques
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rythmiques No. 4, Rythmiques No. 5, Rythmiques No. 6, Rythmiques No. 7, Rythmiques No. 8, Rythmiques No. 9, Piano + Piano, Auto Rythmiques, Rythmiques No. 10, Rythmiques No. 11, Oc?an Horizon, Super Carrousel, Gay Shopping, Suspense No. 1
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Вау! Альбом Rythmiques Пьера-Алена Даана и Мэта Камисона — ещё один культовый релиз в легендарном каталоге Tele Music. Впервые появившись в 1973 году, он отличается напряжённым фанком, приглушённым джазом и мощными брейками. Считающийся достойным продолжением Continental Pop Sound, это важный альбом для продюсеров и диджеев; и вы, вероятно, можете догадаться, что ритм играет центральную роль в его звучании. И вы действительно можете почувствовать, что такое ритм, если использовать это выражение. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys, Disco and Co, Voyage, Tumblack (с Уолли Бадару, Маллиа и другими!) и Jef Gilson Septet, в то время как его партнёр по этому альбому, Мэт Камисон, был пионером синтезаторной музыки. Так что, вы понимаете, насколько важен этот переиздание от Be With.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pierre-Alain Dahan & Mat Camison - Rythmiques (4251804140195) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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