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Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка

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Pierre-Alain Dahan &amp; Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка - фото 1
Pierre-Alain Dahan &amp; Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin
Альбом (сингл)
Neo Rythmiques
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pierre-Alain Dahan &amp; Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка - фото 1
  • Pierre-Alain Dahan &amp; Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722288
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Загружаем...
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Загружаем...
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Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin
Альбом (сингл)
Neo Rythmiques
Жанр
Jazz
Трек-лист
Soul Car, Happy Penalty, Kuzi-Kuza, Merci Boa, Slim Bertha, Country + Country, Super Airship, Electronic Mutation, Africa Semper, Neo Rythmiques 1, Neo Rythmiques 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка

Альбом Neo Rythmiques Пьера-Алена Даана и Слима Пезина — это абсолютный шедевр из библиотеки Tele Music 1976 года. Он просто потрясающий от начала до конца, весь в зажигательном, энергичном джазово-соул-фанке, которому позавидовал бы сам Джеймс Браун. Это серьёзное произведение с бесконечными брейками. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys, Disco & Co, Voyage, Tumblack (с Уолли Бадару, Маллиа и другими!) и Jef Gilson Septet. В Neo Rythmiques к нему присоединился его вечный коллега-гитарист Слим Пезин (Voyage, Manu Dibango, Nino Ferrer), так что вы понимаете, насколько важен этот переиздание от Be With. Открывающая композиция "Soul Car" — это дерзкий, пропитанный духовыми инструментами джаз-фанк-боевик, а гладкий фанк JBs в "Happy Penalty" просто неотразим. Определённо вдохновлённый американским фанком, он самодостаточен и является блестящим музыкальным произведением, в этом нет никаких сомнений. Зажигательная "Kuzi-Kuza" также наполнена духовыми инструментами, но имеет более экзотический, латиноамериканский оттенок, с непринуждёнными грувами и блюзом в стиле "бастард-блюз" с фанковым органом и виртуозными гитарными партиями. Мощное прото-диско "Mercy Boa" — это гипнотический грув в стиле Боханнона, пронизанный гитарными риффами, для смелых танцполов по всему миру. Превосходно. И если всего этого было недостаточно с одной половины французского альбома 70-х, сторона А завершается монументальной, запредельной "Slim Bertha"! Что вообще можно сказать об этом абсолютном монстре?! Замедленная, глубокая драматическая фанк-композиция с джазовой гитарой и блестящей перкуссией. Просто сенсационно.

Отзывы о товаре Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin
Альбом (сингл)
Neo Rythmiques
Жанр
Jazz
Трек-лист
Soul Car, Happy Penalty, Kuzi-Kuza, Merci Boa, Slim Bertha, Country + Country, Super Airship, Electronic Mutation, Africa Semper, Neo Rythmiques 1, Neo Rythmiques 2
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Neo Rythmiques Пьера-Алена Даана и Слима Пезина — это абсолютный шедевр из библиотеки Tele Music 1976 года. Он просто потрясающий от начала до конца, весь в зажигательном, энергичном джазово-соул-фанке, которому позавидовал бы сам Джеймс Браун. Это серьёзное произведение с бесконечными брейками. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys, Disco & Co, Voyage, Tumblack (с Уолли Бадару, Маллиа и другими!) и Jef Gilson Septet. В Neo Rythmiques к нему присоединился его вечный коллега-гитарист Слим Пезин (Voyage, Manu Dibango, Nino Ferrer), так что вы понимаете, насколько важен этот переиздание от Be With. Открывающая композиция "Soul Car" — это дерзкий, пропитанный духовыми инструментами джаз-фанк-боевик, а гладкий фанк JBs в "Happy Penalty" просто неотразим. Определённо вдохновлённый американским фанком, он самодостаточен и является блестящим музыкальным произведением, в этом нет никаких сомнений. Зажигательная "Kuzi-Kuza" также наполнена духовыми инструментами, но имеет более экзотический, латиноамериканский оттенок, с непринуждёнными грувами и блюзом в стиле "бастард-блюз" с фанковым органом и виртуозными гитарными партиями. Мощное прото-диско "Mercy Boa" — это гипнотический грув в стиле Боханнона, пронизанный гитарными риффами, для смелых танцполов по всему миру. Превосходно. И если всего этого было недостаточно с одной половины французского альбома 70-х, сторона А завершается монументальной, запредельной "Slim Bertha"! Что вообще можно сказать об этом абсолютном монстре?! Замедленная, глубокая драматическая фанк-композиция с джазовой гитарой и блестящей перкуссией. Просто сенсационно.
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Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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