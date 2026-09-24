Описание товара Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка

Альбом Neo Rythmiques Пьера-Алена Даана и Слима Пезина — это абсолютный шедевр из библиотеки Tele Music 1976 года. Он просто потрясающий от начала до конца, весь в зажигательном, энергичном джазово-соул-фанке, которому позавидовал бы сам Джеймс Браун. Это серьёзное произведение с бесконечными брейками. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys, Disco & Co, Voyage, Tumblack (с Уолли Бадару, Маллиа и другими!) и Jef Gilson Septet. В Neo Rythmiques к нему присоединился его вечный коллега-гитарист Слим Пезин (Voyage, Manu Dibango, Nino Ferrer), так что вы понимаете, насколько важен этот переиздание от Be With. Открывающая композиция "Soul Car" — это дерзкий, пропитанный духовыми инструментами джаз-фанк-боевик, а гладкий фанк JBs в "Happy Penalty" просто неотразим. Определённо вдохновлённый американским фанком, он самодостаточен и является блестящим музыкальным произведением, в этом нет никаких сомнений. Зажигательная "Kuzi-Kuza" также наполнена духовыми инструментами, но имеет более экзотический, латиноамериканский оттенок, с непринуждёнными грувами и блюзом в стиле "бастард-блюз" с фанковым органом и виртуозными гитарными партиями. Мощное прото-диско "Mercy Boa" — это гипнотический грув в стиле Боханнона, пронизанный гитарными риффами, для смелых танцполов по всему миру. Превосходно. И если всего этого было недостаточно с одной половины французского альбома 70-х, сторона А завершается монументальной, запредельной "Slim Bertha"! Что вообще можно сказать об этом абсолютном монстре?! Замедленная, глубокая драматическая фанк-композиция с джазовой гитарой и блестящей перкуссией. Просто сенсационно.