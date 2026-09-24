Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка
Альбом Neo Rythmiques Пьера-Алена Даана и Слима Пезина — это абсолютный шедевр из библиотеки Tele Music 1976 года. Он просто потрясающий от начала до конца, весь в зажигательном, энергичном джазово-соул-фанке, которому позавидовал бы сам Джеймс Браун. Это серьёзное произведение с бесконечными брейками. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys, Disco & Co, Voyage, Tumblack (с Уолли Бадару, Маллиа и другими!) и Jef Gilson Septet. В Neo Rythmiques к нему присоединился его вечный коллега-гитарист Слим Пезин (Voyage, Manu Dibango, Nino Ferrer), так что вы понимаете, насколько важен этот переиздание от Be With. Открывающая композиция "Soul Car" — это дерзкий, пропитанный духовыми инструментами джаз-фанк-боевик, а гладкий фанк JBs в "Happy Penalty" просто неотразим. Определённо вдохновлённый американским фанком, он самодостаточен и является блестящим музыкальным произведением, в этом нет никаких сомнений. Зажигательная "Kuzi-Kuza" также наполнена духовыми инструментами, но имеет более экзотический, латиноамериканский оттенок, с непринуждёнными грувами и блюзом в стиле "бастард-блюз" с фанковым органом и виртуозными гитарными партиями. Мощное прото-диско "Mercy Boa" — это гипнотический грув в стиле Боханнона, пронизанный гитарными риффами, для смелых танцполов по всему миру. Превосходно. И если всего этого было недостаточно с одной половины французского альбома 70-х, сторона А завершается монументальной, запредельной "Slim Bertha"! Что вообще можно сказать об этом абсолютном монстре?! Замедленная, глубокая драматическая фанк-композиция с джазовой гитарой и блестящей перкуссией. Просто сенсационно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Pierre-Alain Dahan & Slim Pezin - Neo Rythmiques (4251804140218) виниловая пластинка