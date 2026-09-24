Top.Mail.Ru
Jessica Ekomane & Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jessica Ekomane & Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 1
Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 2
Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 3
Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 4
Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jessica Ekomane & Laurel Halo
Альбом (сингл)
Octavia/ Manifolds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 1
  • Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 2
  • Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 3
  • Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 4
  • Jessica Ekomane &amp; Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jessica Ekomane & Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0788362411190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jessica Ekomane & Laurel Halo
Альбом (сингл)
Octavia/ Manifolds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Jessica Ekomane - Manifolds Laurel Halo - Octavia
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jessica Ekomane & Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка

«Manifolds / Octavia» — сплит Джессики Экомейн и Лорел Хэйло, выпущенный в 2024 году лейблом Portraits GRM. Manifolds — пьеса Джессики Экомейн, в которой она исследует применение алгоритмической композиции для построения полифонии. Вначале используются околонойзовые звуки, затем композиция напоминает игру струнного ансамбля, пропущенную через фильтры. Octavia — произведение Лорел Хэйло, написанное для фортепиано и электроники. Музыка написана в направлении сближения эмбиента и академической музыки. Звуковые текстуры идут волнами, плавно наращивая и ослабляя свою интенсивность.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jessica Ekomane & Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0788362411190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jessica Ekomane & Laurel Halo
Альбом (сингл)
Octavia/ Manifolds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Jessica Ekomane - Manifolds Laurel Halo - Octavia
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Manifolds / Octavia» — сплит Джессики Экомейн и Лорел Хэйло, выпущенный в 2024 году лейблом Portraits GRM. Manifolds — пьеса Джессики Экомейн, в которой она исследует применение алгоритмической композиции для построения полифонии. Вначале используются околонойзовые звуки, затем композиция напоминает игру струнного ансамбля, пропущенную через фильтры. Octavia — произведение Лорел Хэйло, написанное для фортепиано и электроники. Музыка написана в направлении сближения эмбиента и академической музыки. Звуковые текстуры идут волнами, плавно наращивая и ослабляя свою интенсивность.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jessica Ekomane & Laurel Halo - Octavia/ Manifolds (0788362411190) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...