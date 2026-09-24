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Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка

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Freddie Hubbard &amp; Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard &amp; Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu
Альбом (сингл)
Sing Me A Song Of Songmy
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard &amp; Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard &amp; Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu
Альбом (сингл)
Sing Me A Song Of Songmy
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Sing Me A Song Of Songmy, Part I Sing Me A Song Of Songmy, Part II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка

«Sing Me a Song of Songmy» (подзаголовок «A Fantasy For Electromagnetic Tape») — альбомная композиция турецкого композитора ?lhan Mimaro?lu, выпущенная в 1971 году.

Отзывы о товаре Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu
Альбом (сингл)
Sing Me A Song Of Songmy
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Sing Me A Song Of Songmy, Part I Sing Me A Song Of Songmy, Part II
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Sing Me a Song of Songmy» (подзаголовок «A Fantasy For Electromagnetic Tape») — альбомная композиция турецкого композитора ?lhan Mimaro?lu, выпущенная в 1971 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu - Sing Me A Song Of Songmy (5060672889568) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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